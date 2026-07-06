鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-06 16:10

隨著日本防衛預算大幅擴張，無人機產業成為各方矚目的新戰場，但該國最大軍工承包商三菱重工執行長伊藤英作卻潑冷水警告，將經營不善的汽車工廠改造為無人機生產基地的提議根本行不通，恐淪為浪費納稅人資金的白象工程。

《金融時報》報導，日本防衛省在本財年將無人裝備的採購預算大幅提升近兩倍至 2770 億日元 (約 17 億美元)，吸引了眾多海外無人機大廠與本土新創企業積極搶進，期望能在日本市場分一杯羹。

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針對近期流傳的「閒置車廠轉型」方案，伊藤英作直言不諱地提出批評指出，汽車與無人機的生產邏輯存在巨大鴻溝。

伊藤英作說：「提出這種想法的人根本不瞭解行業實情，無人機的技術參數必須隨戰場環境持續迭代調整，講求靈活性，但汽車工廠的設計初衷是為了大規模標準化生產，動輒年產數萬，甚至上百萬台同款車型。」

他並透露，三菱重工打算在日本無人機產業布局中扮演核心角色，並稱該公司擅長小批量、多品類的客製化製造模式，恰好符合無人機的生產需求，有望使其成為日本重量級無人機供應商。

此外，出於國家安全與數據保護的考量，日本防衛省傾向於部分關鍵無人機實現國內自主研發與製造，減少對海外合作方的依賴。

伊藤英作還自信地說，三菱重工在這方面佔據天然優勢。「日本唯有我們一家企業，具備陸、海、空全套軍用裝備的綜合研發與製造能力。」