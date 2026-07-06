鉅亨網新聞中心 2026-07-07 06:20

鎧俠（Kioxia）正式啟動新一代 BiCS-10 NAND 快閃記憶體量產，獲得摩根士丹利高度關注。

大摩：鎧俠BiCS-10量產 AI儲存升級跨出關鍵一步。(圖:shutterstock)

大摩認為，BiCS-10 的量產象徵鎧俠在下一代 AI 資料中心儲存市場邁出關鍵一步，透過介面速度、儲存密度與能效的全面提升，強化企業級 SSD 的競爭力。

‌



不過，大摩也指出，短期營運表現仍將主要由 BiCS-8 產品支撐，BiCS-10 的真正價值將反映在未來數年的產品升級與企業級業務布局。

鎧俠與 SanDisk(SNDKV-US) 上周宣布，已在北上工廠 K2 晶圓廠正式啟動 BiCS-10 NAND 快閃記憶體量產，並向客戶提供採用該技術的 1Tb TLC 產品樣品，代表新一代 NAND 技術正式進入商業化階段。

隨後，大摩發布最新研究報告，維持鎧俠「增持」評等與 11 萬日元目標價。

報告指出，BiCS-10 的量產代表鎧俠下一代企業級 SSD 已開始邁向商業化，可望進一步提升公司在 AI 資料中心及企業級儲存市場的競爭力，為未來產品升級奠定基礎。

新一代技術全面升級

相較於上一代 BiCS-8，BiCS-10 在多項技術指標皆有明顯提升。

根據資料，BiCS-10 的介面速度由 3.6Gbps 提升至 4.8Gbps，提升約三分之一；單位面積位元密度增加 59%；寫入能效提升 18%，讀取能效則提升 30%。

此外，BiCS-10 自設計之初便鎖定 AI 伺服器需求，可支援 PCIe Gen6 與 Gen7 SSD，提供大型語言模型訓練與 AI 推論所需的高頻寬、高吞吐量儲存能力。

鎧俠表示，首批量產的 1Tb TLC 產品將率先應用於高效能企業級 SSD，包括 CM 系列產品。

該系列主要面向資料中心市場，具備高吞吐、低延遲特性，並可支援 KV Cache（鍵值快取）架構，在 AI 記憶體階層中負責高速快取儲存功能，以滿足 AI 工作負載對高速儲存的需求。

短期成長仍由 BiCS-8 支撐

儘管 BiCS-10 正式量產，大摩提醒，市場不宜將其視為短期營收成長的主要驅動力。

報告預估，截至 2027 年 3 月底，BiCS-8 仍將占鎧俠整體 GB 出貨量約八成。受惠於更成熟的平面微縮製程、CMOS Direct Bonded to Array（CBA）技術，以及更高堆疊層數，BiCS-8 仍將是未來一年左右推動公司營收成長與降低單位成本的核心產品。

因此，大摩認為，BiCS-10 對公司財務表現的貢獻將逐步顯現，其更重要的角色在於推動下一世代產品布局，而非立即反映於短期獲利。

企業級業務占比成觀察重點

大摩指出，目前鎧俠資料中心及企業級產品約占公司營收三至四成，公司希望未來將此比重提高至六成以上，而 BiCS-10 的商業化進展將是能否達成此目標的重要關鍵。

報告認為，BiCS-10 是否能順利完成客戶認證、擴大出貨規模，並帶動高階企業級 SSD 持續放量，將直接影響鎧俠未來產品結構升級及中長期競爭力。

因此，市場接下來關注的焦點，將集中於 BiCS-10 的客戶驗證進度，以及 K2 晶圓廠後續擴產節奏。