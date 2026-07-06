ST漲跌放寬、基金尾盤改集合競價、盤後交易範圍擴大等A股新規今上路 專家讚「修復歷史BUG」：保護2.5億散戶

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-07-06 12:10

中國滬深北三地證券交易所今 (6) 日起同步施行修訂後之《交易規則》，核心變革包含以下三大項：擴大盤後固定價格交易適用範圍至全體 A 股及 ETF、主板風險警示股票 (ST、＊ST) 漲跌幅限制由 5$ 調整為 10$，與主板一般股票看齊、上交所場內基金尾盤改採收盤集合競價。專家指出，此輪修訂是 A 股市場化改革重要一步，有助提升定價效率、滿足機構大額調倉需求並與成熟市場接軌。

(圖:shutterstock)

一、盤後固定價格交易全面擴圍：原僅適用科創板與創業板之盤後固定價格交易 (AHT)，即投資人可於 15:05～15:30 期間以當日收盤價申報買賣、交易所按時間優先順序撮合並統一以收盤價成交之機制，今起適用於滬深主板全部 A 股及 ETF。北交所亦首次推出股票盤後固定價格交易。

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南開大學金融學教授田利輝表示，盤後交易提供機構大額資金調倉通道，「可避免對盤中價格造成衝擊，減少尾盤異動讓股價走勢更平穩，吸引中長線資金入市」，但必須注意盤後委託期間不可撤單，未成交部位 15:30 自動失效。

二、主板 ST／＊ST 漲跌幅放寬至 10%：A 股滬深主板風險警示股票漲跌幅限制由現行 5% 同步調整為 10%，與主板普通股一致，科創板、創業板 ST 仍維持 20%，北交所＊ST 維持 30%。

市場分析人士認為，原 5％限制易造成連續跌停流動性枯竭，放寬後價格發現更充分、風險出清加快，但單日最大盈虧波動亦同步放大，投資人須審慎評估基本面與退市風險。據統計本次涉及滬深主板風險警示個股逾 150 檔。

三、基金收盤機制與創業板大宗交易調整：上交所將場內 ETF 原 14:57～15:00 尾盤連續競價改為收盤集合競價，與股票機制統一，期間主機接收申報、收盤一次性撮合成交且不接受撤單，使收盤價更能反映多空均衡；深交所將創業板協議大宗交易 (私下議價成交) 確認時段由原先 15:00～15:30 擴展為 9:30～11:30 及 13:00～15:30 即時確認；創業板引入做市商制度，細則另行發布；北交所新增無漲跌幅限制股票大宗交易價格範圍規範及嚴重異常波動等監管安排，像是 10 個交易日偏離值累計 ±60% 等規定。

中國各大券商均已完成櫃檯與網路下單系統升級及全網測試，盤後固定價格交易無需額外開通權限。監管部門提醒投資人注意 ST 股波動加劇及盤後委託不可撤銷等差異，理性參與交易。

中國知名財經作家吳曉波旗下微信公衆號「吳曉波頻道」周一 (6 日) 也刊文指出，上述 A 股三大新規的推出顯示，本次改革聚焦三大核心變動，被市場解讀為修復 A 股歷史制度「Bug」、與國際成熟市場接軌的重要一步。截至今年第二季底，A 股市場 ST 及 * ST 股票約 224 隻，年增率超過兩成。

文中認為，過去 5% 的限制雖名義上具保護作用，卻常因跌停板過窄導致流動性枯竭、連續一字跌停難以出清，也變相助長「殼資源」炒作。

如是金融學院研究員許博男分析指出，放寬至 10% 意味風險出清速度加倍，實質是提高投機成本、引導資金理性定價，但業內人士亦提醒，散戶單日最大回撤風險同步放大，參與 ST 板塊博弈須格外審慎評估退市及財務造假風險。

上交所將滬市市場內基金 (含 ETF、LOF、REITs) 收盤階段交易方式，由「連續競價」調整為「收盤集合競價」，時間為每交易日 14 時 57 分至 15 時整，與 A 股股票收盤機制接軌。集合競價期間投資者僅可提交限價申報且不可撤單，最終以最大成交量原則確定收盤價。

此前滬市基金尾盤允許隨時掛單、撤單，曾被利用於尾盤突襲拉升或「畫線」誘導散戶。資深投資人韓雲指出，新規鎖定申報後無法撤銷，將壓縮人為操縱空間，迫使大資金更早做出決策。深交所基金產品此前已實行尾盤集合競價，本次未作調整。

文中也指出，原僅適用於科創板、創業板的盤後固定價格交易，今起擴展至滬深兩市全部 A 股及 ETF。交易時間為每個交易日 15 時 05 分至 15 時 30 分，投資者可按當日收盤價買入或賣出，系統按時間優先原則撮合成交，申報不可撤銷。這項機制讓白天無暇盯盤的投資人可在收盤後依收盤價調倉，也利於機構大額資金避開盤中劇烈波動、減少對盤面價格衝擳，被視為 A 股循序漸進延長有效交易時間的試水。

對此許博男表示，對散戶而言，若收盤後出現突發利多或利多，也可透過盤後交易及時應對。

業內人士指出，本次修法體現「查漏補缺、與國際接軌」思路，收盤集合競價與美股收盤競價、港交所收市競價時段 (CAS) 方向一致，而延長交易時間亦是全球趨勢，放寬 ST 漲跌幅借鑒日韓市場「波動市場化釋放」理念，減少人為流動性凍結。

值得注意的是，中國結算數據顯示，A 股自然人投資者帳戶占比逾 99%，遠高於港股約 15%、美股約 20% 的散戶佔比，這意味 A 股制度設計須同時兼顧「價格發現效率」與「散戶保護」。

中泰證券首席策略分析師徐馳提醒，投資人應重新評估 ST 股單日波動風險，切勿因漲跌幅放寬誤判為基本面好轉。

上海財經大學實踐導師韓云也建議，一般散戶在新規適應期先觀察再操作，避免因不熟悉尾盤不可撤單規則造成不可逆損失。