鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-07-03 16:30

中國 A 股三大指數今 (3) 日齊步反彈，上證指數(SSEC) 終止連 2 日走跌頹勢，本周收漲 0.41%，因最新公布的中國採購經理人指數持續維持在擴張區間，支撐了市場情緒，進一步顯示中國內需正隨著近期製造業數據攀高而持續增強。

滬指今日收高 0.37% 至 4043.64 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.64% 至 15597.51 點，創業板指收紅 0.07% 至 4019.93 點，滬深兩市成交額為人民幣 3 兆 1824.53 億元，較前一交易日減少 2094 億元。

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大盤方面，人形機器人概念股掀漲停潮，貝斯特、邁赫股份、豐光精密、首開股份、新睿電子、凱龍高科、長盛軸承、瑞迪智驅、卧龍電驅、星網銳捷、先鋒電子等 40 多檔個股漲停，埃斯頓更是 4 天內三度漲停作收，日盈電子連 2 天漲停；貴金屬族群持續活躍，招金黃金與赤峰黃金連 2 天漲停，四川黃金、西部黃金、山金國際也亮燈作收；電網設備族群亦走強，華明裝備、金智科技漲停；醫藥類股反覆活躍，石藥景峰連 2 天漲停；商業航太、汽車、工程機械等族群漲幅居前。

下跌族群方面，半導體材料類股震蕩下挫，光刻膠方向領跌，多氟多、三美股份、巨化股份、濱化股份等股跌停；工業氣體概念、石油化工、橡膠、半導體等族群亦跌幅居前，容大感光、南大光電、華特氣體大跌。

消息面上，根據 RatingDog(原財新)今日發布的數據顯示，中國 6 月服務業採購經理人指數 (PMI) 從 5 月的 54.4 小幅回落至 54.1，但仍是近三年來第三大增幅。中國服務業出口連兩月增長，增速創 2024 年 10 月以來最快紀錄。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3803 檔股票上漲，1622 檔股票下跌，平盤 96 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 179 檔股票漲幅在 9% 以上，65 檔股票跌幅在 9% 以上。

中原證券表示，6 月 A 股呈現成長強於價值格局，但科技類股交易擁擠度提升，波動隨之加大，主要受到聯準會 (Fed)6 月會議釋放鷹派升息信號、美元走強等因素擾動。展望 7 月，科技成長仍為市場核心主線。利多層面，AI 大模型與半導體產業趨勢明確，加上陸家嘴論壇政策紅利、半年報業績視窗期，形成產業、政策、業績共同支撐。利空層面，科技股高檔換手、交易擁擠，存在獲利回吐壓力。多空交織下，A 股料將整體維持寬幅震蕩。

中銀證券指出，從目前看，優質的主要科技企業尚未出現典型泡沫末期特徵。產業趨勢沒有被證偽，獲利預期仍有驗證空間，階段性調整也仍然存在，並非長期無回撤式的單邊亢奮。科技股當前更接近「高估值下的階段性消化」，而非「泡沫化後的系統性破裂」。

財信證券認為，本周硬科技族群對於利多消息有所鈍化，但對利空卻更加敏感，科創方向的短期波動恐將加大，市場風格再平衡趨勢有望延續。科創方向連續調整後，可能需要一定時間消化籌碼，但作為近期市場情緒風向球，後市仍須關注科創方向是否出現連續負面消息，若能及時企穩，對週期、消費方向的持續性也會有提振作用。因此，短期內，投資者可根據風格再平衡思路參與市場，以科技能否及時企穩作為信號，來合理調整倉位，把握好風格層面輪動。中期來看，7 月處於市場過渡階段，資金面邏輯將逐步讓位於產業邏輯，流動性驅動將逐步走向業績驅動，7 月市場料將處於較大波動狀態，建議以均衡配置為主。