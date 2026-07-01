鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-01 16:44

據《路透》報導，特斯拉 (TSLA-US) 預計在今年第二季實現約 5% 的全球交車成長，總量可望突破 40 萬輛。這波增長主要歸功於歐洲市場的需求強勁，尤其在油價飆升與平價車款推出的帶動下，抵銷了北美市場因補助縮減而導致的銷量下滑。

根據 20 位分析師的調查顯示，華爾街預計特斯拉在 6 月當季的全球交付量將達到 402,780 輛，較去年同期增長約 5%，並較上一季大幅增長 12.5%。

‌



歐洲市場成為成長主引擎

特斯拉在歐洲多個關鍵市場的 6 月表現強勁，展現了顯著的復甦跡象。數據顯示，特斯拉在法國的新車註冊量較去年同期翻倍 (增長 105%)，瑞典與丹麥也分別增長了 56% 與 39%。

德意志銀行預計，歐洲將是全球增長最快的地區，增幅接近 40%，遠高於中國的 3% 穩定增長；而北美市場則因電動車稅收抵免政策即將到期面臨壓力，預計將下滑 21%。

需求改變的主要因素

推動歐洲成長的主因包括：伊朗戰爭引發的燃料價格飆升，促使消費者加速轉向純電動車；此外，特斯拉在過去一年推出了價格更親民的 Model 3 和 Model Y 車型。市場也高度關注特斯拉「全自動駕駛」(FSD) 系統在歐洲的落地，歐盟預計於今年晚些時候對擴大推廣進行表決，有望進一步刺激需求。

然而，並非所有歐洲市場都呈現增長。挪威 6 月的註冊量便逆勢大幅下滑 43%。此外，特斯拉在 2025 年曾因競爭加劇 (尤其是中國品牌)、缺乏新車型以及執行長馬斯克 (Elon Musk) 政治立場引發的爭議，導致在歐洲失去近半市場份額，目前的增長正處於收復失地的階段。

市場反應