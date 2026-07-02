鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-02 18:00

特斯拉 (TSLA-US) 股價本周突破 420 美元，是 4 月以來首見，而這個在特斯拉散戶心中的神奇數字，也再度點燃他們的熱情。

特斯拉站上420美元 散戶又嗨了！迷因價位效應再現 (圖:Shutterstock)

當年上市玩笑惹議

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對一般企業而言，420 只是個整數價位，但對曾因執行長馬斯克在 2018 年發文表示考慮以每股 420 美元將公司私有化而聲名大噪的特斯拉而言，這個數字具有特殊象徵意義。

2018 年，馬斯克曾發文表示：「正考慮以每股 420 美元將特斯拉私有化，資金已到位 (Funding secured)。」他後來坦言，把價格湊成 420 美元，只是因為女友覺得這個數字很好笑。

當時推文一度激勵特斯拉股價大漲 11%，但隨後證實根本沒有真正的私有化計畫，股價回吐漲幅，最終引來美國證券交易委員會 (SEC) 以證券詐欺提告。

根據 Vanda Research 的數據，只要特斯拉股價突破與大麻文化密切相關的「420」價位，散戶買盤就會明顯升溫。Vanda 全球總體策略師 Patel 表示，股價站上 420 美元後，散戶五日內平均淨買超金額，會從約 8700 萬美元增加到 1.35 億美元。

1970 年代據說有一群加州青少年相約下午 4 點 20 分聚會吸食大麻，後來逐漸演變為全球大麻文化的代表符號，也成為馬斯克及其支持者最愛使用的迷因梗之一。

Roundhill Investments 執行長 Dave Mazza 說：「我真不敢相信自己真的在寫這件事，但事情真的就是圍繞著 420 和 69 這兩個神奇數字。它們總能讓迷因投資族群興奮起來。」

他指出，比特幣曾在 2021 年那波牛市創下接近 69000 美元的歷史最高價，讓這個數字成為市場追逐的目標，也被視為一個難以突破的壓力區。GameStop(GME-US) 散戶也曾把整數價位當成值得截圖留念的重要里程碑。

特斯拉周二 (6/30) 收在 420.60 美元。雖然過去幾年股價多次在 420 美元上下震盪，但這是自 16 年前上市以來，首度以「420」作為正式收盤價。

馬斯克旗下社群平台 X 隨即湧現大量迷因與玩笑。有網友甚至抱怨：「如果再高 9 美分就更完美了。」

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 表示：「我反而很意外，特斯拉直到現在才第一次收在 420 美元。這個數字和馬斯克之間的迷因關聯，早就存在很多年了。」

Roundhill 的 Mazza 表示：「技術面也支持這波走勢，主要均線都重新收復，動能持續轉強，因此 420 這個迷因價位並非只是心理因素。」

估值在合理區間

在投資人提前布局周四公布的第 2 季交車報告足以支撐股價的情況下，特斯拉周三續揚，收盤報每股 425.30 美元，。

不過，若拉長時間觀察，這波反彈仍不足以扭轉今年以來的跌勢。特斯拉今年來股價仍下跌約 6-8%，距離 2025 年 12 月約 499 美元的歷史高點仍有一段距離。今年股價最低曾跌至 288.77 美元，再度凸顯這檔股票波動劇烈。

若以 4 月約 357 美元的低點計算，特斯拉近兩個月已反彈約 18%，主因是市場重新追捧高 Beta 科技股與電動車概念股。

目前多數估值模型認為，特斯拉合理價值約落在 417 至 420 美元附近，代表目前股價已接近量化模型認定的合理區間。華爾街分析師目標價則大多落在 417 至 460 美元之間，顯示市場預期仍有上漲空間，但幅度已不像過去那般可觀。

Q2 交車仍是關鍵

對特斯拉而言，420 美元除了具有心理關卡意義，也正好落在合理估值附近，因此特斯拉若想進一步走高，接下來需要基本面提供新的催化劑，不能只靠市場情緒推升。

市場普遍認為，第 2 季交車報告將成為近期最重要的觀察指標。若優於預期價有機會挑戰分析師目標區間高標的約 460 美元，反之，若交車表現令人失望，股價可能回測 4 月約 357 美元附近的重要支撐。

特斯拉近 52 周股價介於 288.77 美元至 498.83 美元之間，顯示未來波動仍可能相當劇烈。