鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-02 07:10

《巴隆周刊》報導，最新出爐的分析師報告對 SpaceX(SPCX-US) 給予買進評級，並上看估值至 2.5 兆美元。但利多消息公布後，SpaceX 股價周三 (1 日) 反而重挫近 8%。

目前共有 12 位分析師追蹤 SpaceX 股票，但再過幾周，預計將增加至近 50 位。隨著馬斯克 (Elon Musk) 的火箭與 AI 公司在 IPO 後股價波動劇烈，投資人正密切關注華爾街對其估值的看法。

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SpaceX 股價不漲反跌，顯示市場原本可能期待更高的目標價，尤其考量到發布報告的是向來以看多科技股聞名的分析師。

Wedbush 分析師 Dan Ives 周二晚間首次發布對 SpaceX 的研究，給予該股買進評級，目標價 190 美元。

Ives 寫道，「我們認為 SpaceX 是科技產業中最具差異化資產之一，三大核心業務皆具備強大競爭優勢，包括 Starlink 持續推動衛星通訊服務成長、Starship 發射形成需求飛輪效應，以及 Colossus AI 資料中心合作案持續增加。」

他指出，Starship 的重要性在於，可望將進入太空的成本較 Falcon 9 降低約 90%。更低的發射成本，將使更多太空商業應用成為可能，例如部署於軌道上的 AI 資料中心。

Ives 進一步表示，「SpaceX 未來所有業務都建立在 Starship 之上，不論是 Starlink 下一代衛星、軌道 AI 運算群、Artemis 月球登陸器，或是整個估值模型所假設的成本下降與運載力提升。Starship 既是公司最大的價值來源，也是最大的風險。」

Starship 目前尚未正式投入商業營運。SpaceX 至今已完成 12 次 Starship 測試，第 13 次試飛預計於未來幾周進行。

Ives 採用分類加總估值法 (SOTP)，分別評估太空發射、Starlink 與 AI 業務。他估計，太空發射業務價值約 660 億美元，擁有超過 1,000 萬名用戶、每年創造數十億美元獲利的 Starlink，價值約 6,000 億美元，AI 業務則是最大價值來源，估值約 1.8 兆美元。

Ives 預估，SpaceX 的 AI 業務在 2028 年營收可望突破 800 億美元，而這項預測尚未納入未來軌道 AI 資料中心所帶來的潛在收入。

儘管獲得買進評級，SpaceX 股價周三仍下跌 7.8%，收在 157.54 美元。

事實上，SpaceX 本周前兩個交易日表現強勁，周一大漲 8.5%，周二再漲 2.1%，這或許可以解釋為何股價在利多消息後反而下跌。且市場可能原本預期 Ives 會給出更積極的目標價。

Ives 同時是特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 長期多頭代表人物。他對特斯拉維持買進評級，並給予華爾街最高的 600 美元目標價，依完全稀釋後股本計算，相當於約 2.7 兆美元市值。

未來幾周隨著更多大型券商發布研究報告，華爾街對 SpaceX 的最高目標價很可能落在 250 至 300 美元區間。