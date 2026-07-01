鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，最新出爐的分析師報告對 SpaceX(SPCX-US) 給予買進評級，並上看估值至 2.5 兆美元。但利多消息公布後，SpaceX 股價周三 (1 日) 反而重挫近 8%。
目前共有 12 位分析師追蹤 SpaceX 股票，但再過幾周，預計將增加至近 50 位。隨著馬斯克 (Elon Musk) 的火箭與 AI 公司在 IPO 後股價波動劇烈，投資人正密切關注華爾街對其估值的看法。
SpaceX 股價不漲反跌，顯示市場原本可能期待更高的目標價，尤其考量到發布報告的是向來以看多科技股聞名的分析師。
Wedbush 分析師 Dan Ives 周二晚間首次發布對 SpaceX 的研究，給予該股買進評級，目標價 190 美元。
Ives 寫道，「我們認為 SpaceX 是科技產業中最具差異化資產之一，三大核心業務皆具備強大競爭優勢，包括 Starlink 持續推動衛星通訊服務成長、Starship 發射形成需求飛輪效應，以及 Colossus AI 資料中心合作案持續增加。」
他指出，Starship 的重要性在於，可望將進入太空的成本較 Falcon 9 降低約 90%。更低的發射成本，將使更多太空商業應用成為可能，例如部署於軌道上的 AI 資料中心。
Ives 進一步表示，「SpaceX 未來所有業務都建立在 Starship 之上，不論是 Starlink 下一代衛星、軌道 AI 運算群、Artemis 月球登陸器，或是整個估值模型所假設的成本下降與運載力提升。Starship 既是公司最大的價值來源，也是最大的風險。」
Starship 目前尚未正式投入商業營運。SpaceX 至今已完成 12 次 Starship 測試，第 13 次試飛預計於未來幾周進行。
Ives 採用分類加總估值法 (SOTP)，分別評估太空發射、Starlink 與 AI 業務。他估計，太空發射業務價值約 660 億美元，擁有超過 1,000 萬名用戶、每年創造數十億美元獲利的 Starlink，價值約 6,000 億美元，AI 業務則是最大價值來源，估值約 1.8 兆美元。
Ives 預估，SpaceX 的 AI 業務在 2028 年營收可望突破 800 億美元，而這項預測尚未納入未來軌道 AI 資料中心所帶來的潛在收入。
儘管獲得買進評級，SpaceX 股價周三仍下跌 7.8%，收在 157.54 美元。
事實上，SpaceX 本周前兩個交易日表現強勁，周一大漲 8.5%，周二再漲 2.1%，這或許可以解釋為何股價在利多消息後反而下跌。且市場可能原本預期 Ives 會給出更積極的目標價。
Ives 同時是特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 長期多頭代表人物。他對特斯拉維持買進評級，並給予華爾街最高的 600 美元目標價，依完全稀釋後股本計算，相當於約 2.7 兆美元市值。
未來幾周隨著更多大型券商發布研究報告，華爾街對 SpaceX 的最高目標價很可能落在 250 至 300 美元區間。
根據 FactSet，目前共有 50 位分析師追蹤特斯拉，SpaceX 則有 12 位分析師追蹤，其中 7 位給予買進評級，平均目標價約為 240 美元。
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