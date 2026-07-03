鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-03 12:00

摩根大通 (下稱小摩) 首席技術策略師 Jason Hunter 週三 (2 日) 出具最新研報指出，美股近期出現與 1999-2000 年網路泡沫破裂前幾個月月高度相似的市場分化現象，AI 硬體供應鏈股價狂飆，但砸重金投入 AI 建設的超大規模雲端業者卻遭市場懲罰，股價明顯承壓，如此背離情形值得高度警惕。

今年以來，費半指數大漲 87%，創歷史單季最佳表現，記憶體股同步噴發，Roundhill Memory ETF 自 4 月成立以來狂飆 141%，反觀科技七巨頭 ETF 較年初高點回落約 7%，其中 AI 資本支出最高的 Meta 與微軟自 1 月以來跌幅顯著。

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Hunter 直言，這種「硬體供應商大漲、基礎建設出資方重挫」的格局，與 1999 年通訊設備商暴漲、電信與網路公司因過度資本支出暴跌的情況如出一轍，距網路泡沫 2000 年初正式破裂不到一年即出現此徵兆。

Meta、微軟、亞馬遜與 Alphabet 今年 AI 資本支出預估合計高達 7250 億美元，高盛估算至 2030 年相關投入恐超越日本等國 GDP。

Hunter 表示，當前加劇的分化使人聯想到 1999-2000 年情形，後續需密切觀察超大規模業者股價能否於夏季止穩，「若無法站穩，秋季恐面臨情緒與部位調整引發的回檔風險」。