鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-25 12:08

富邦 NASDAQ ETF(00662-TW) 經理人王辰方表示，當前市場已回歸檢視企業獲利與 AI 投資週期延續性的基本面行情。Alphabet 日前上調全年資本支出，已率先為市場注入強心針；接下來微軟、Meta、亞馬遜等雲端服務供應商 (CSP) 是否持續擴大 AI 投資規模，將是觀察半導體、伺服器及雲端供應鏈的重要風向球。若科技巨頭持續釋出正面財測，將進一步鞏固市場對 AI 長期成長趨勢的信心。

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近期從 OpenAI、Anthropic，到微軟、SpaceX 與谷歌等海外科技巨頭，密集拋出震撼市場的投資計畫，重金加碼 AI 基礎設施建設。這不僅是對 AI 技術前景投下的信任票，更吹響了新一輪 AI 基建升級的號角。從矽谷的晶片設計到德州的數據中心，乃至光纖網絡與液冷系統，一場波瀾壯闊的產業升級正在上演。對投資者而言，沿著「晶片存儲—網絡通信—AIDC 基建」這一脈絡，尋找具備核心護城河的企業，正是把握本輪 AI 超級週期的關鍵策略。

王辰方指出， 00662 追蹤 NASDAQ-100 指數，成分股涵蓋微軟、輝達、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、博通等全球 AI 核心企業，能一次掌握 AI 晶片、雲端運算、軟體平台及數位消費等完整生態系。

雖然短線市場仍可能受到財報結果與政策消息影響而有所波動，但若企業獲利持續優於預期，並維持積極的 AI 資本支出規劃，科技股長線成長動能依舊強勁。對於看好 AI 長期發展趨勢的投資人，建議可透過 00662 進行分散布局，有效參與 AI 產業持續擴張帶來的長期投資契機。

美重點科技股第二季財報公布時間與前瞻

代碼 公司 財報公布日期 預估 Q2 營收年增率 (YOY) 預估 Q2 調整後 EPS 年增率 (YOY) SKHY SK 海力士 7/28(盤後) 255.49% 601.44% MSFT 微軟 7/29(盤後) 14.77% 16.16% META Meta Platforms 7/29(盤後) 26.80% 0.70% APPL 蘋果 7/30(盤後) 15.81% 20.38% AMZN 亞馬遜 7/30(盤後) 17.36% 8.33% NVDA 輝達 8/26(盤後) 96.11% 100.00% AVGO 博通 待公布 84.64% 91.12% MU 美光 待公布 352.37% 938.94%