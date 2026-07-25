鉅亨網記者陳于晴 台北
隨著美股第二季財報季正式展開，市場焦點重新回歸大型科技股基本面。在特斯拉 (TSLA-US)、Alphabet(GOOG-US) 率先公布財報後，微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 及輝達 (NVDA-US) 等 AI 指標企業將接力登場。市場預期，企業獲利表現及 AI 資本支出展望，將成為牽動全球科技股走勢的核心關鍵。法人預估，在生成式 AI 需求持續擴張推升下，大型科技企業營收與獲利可望維持雙位數成長，為美股科技股提供中長期的堅實支撐。
富邦 NASDAQ ETF(00662-TW) 經理人王辰方表示，當前市場已回歸檢視企業獲利與 AI 投資週期延續性的基本面行情。Alphabet 日前上調全年資本支出，已率先為市場注入強心針；接下來微軟、Meta、亞馬遜等雲端服務供應商 (CSP) 是否持續擴大 AI 投資規模，將是觀察半導體、伺服器及雲端供應鏈的重要風向球。若科技巨頭持續釋出正面財測，將進一步鞏固市場對 AI 長期成長趨勢的信心。
近期從 OpenAI、Anthropic，到微軟、SpaceX 與谷歌等海外科技巨頭，密集拋出震撼市場的投資計畫，重金加碼 AI 基礎設施建設。這不僅是對 AI 技術前景投下的信任票，更吹響了新一輪 AI 基建升級的號角。從矽谷的晶片設計到德州的數據中心，乃至光纖網絡與液冷系統，一場波瀾壯闊的產業升級正在上演。對投資者而言，沿著「晶片存儲—網絡通信—AIDC 基建」這一脈絡，尋找具備核心護城河的企業，正是把握本輪 AI 超級週期的關鍵策略。
王辰方指出， 00662 追蹤 NASDAQ-100 指數，成分股涵蓋微軟、輝達、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、博通等全球 AI 核心企業，能一次掌握 AI 晶片、雲端運算、軟體平台及數位消費等完整生態系。
雖然短線市場仍可能受到財報結果與政策消息影響而有所波動，但若企業獲利持續優於預期，並維持積極的 AI 資本支出規劃，科技股長線成長動能依舊強勁。對於看好 AI 長期發展趨勢的投資人，建議可透過 00662 進行分散布局，有效參與 AI 產業持續擴張帶來的長期投資契機。
美重點科技股第二季財報公布時間與前瞻
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代碼
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公司
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財報公布日期
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預估 Q2 營收年增率 (YOY)
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預估 Q2 調整後 EPS 年增率 (YOY)
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SKHY
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SK 海力士
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7/28(盤後)
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255.49%
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601.44%
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MSFT
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微軟
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7/29(盤後)
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14.77%
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16.16%
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META
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Meta Platforms
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7/29(盤後)
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26.80%
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0.70%
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APPL
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蘋果
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7/30(盤後)
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15.81%
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20.38%
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AMZN
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亞馬遜
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7/30(盤後)
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17.36%
|
8.33%
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NVDA
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輝達
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8/26(盤後)
|
96.11%
|
100.00%
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AVGO
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博通
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待公布
|
84.64%
|
91.12%
|
MU
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美光
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待公布
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352.37%
|
938.94%
資料來源: Bloomberg、各公司官網, 2026/07/17。
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