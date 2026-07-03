鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-03 15:00

《巴隆周刊》報導，儘管華爾街最新出爐的兩份研究報告對 SpaceX(SPCX-US）並不算樂觀，該公司股價周四 (2 日) 仍逆勢上漲。

SpaceX估值「災難性」？華爾街多空激辯AI太空夢(圖：Shutterstock)

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大和證券分析師 Jonathan Kees 首度發布 SpaceX 研究報告，給予持有」評級，目標價 175 美元，對公司估值約為 2.4 兆美元。

Kees 表示，「我們給予持有評級，反映的是公司優勢與風險並存，加上目前估值已偏高。」

他認為，SpaceX 的優勢包括領先的太空發射業務、Starlink 衛星通訊服務，以及 xAI 資料中心業務，其目前已創造數十億美元收入。但風險包括 Starship 火箭的研發進度，以及建置 Starlink 與軌道 AI 資料中心所需的龐大資本支出。

目前已有 13 位分析師開始追蹤 SpaceX 股票，其中 7 位給予買進評級，目標價介於 165 美元至 310 美元之間。但參與 SpaceX IPO 的主要承銷券商尚未發布研究報告，預計仍需再等數周。

雖然持有並不等於賣出，但也不是建議投資人買進。投研機構 Kailash Concepts 的報告則更加悲觀，該公司結合量化分析與基本面研究，向來偏好價值投資，而 SpaceX 顯然不符合其選股標準。

Kailash 指出，其股價約為過去 12 個月營收的 100 倍，這對該機構而言是一項警訊。根據 Kailash 追蹤，估值超過 10 倍營收的股票，過往報酬表現並不理想。該機構甚至以「災難性」來形容這類股票的投資報酬。

Kailash 表示，「不用多說，100 倍營收估值，是 10 倍營收估值的整整 10 倍。」該機構認為，如此高的估值幾乎完全建立在一項未來承諾之上，也就是完成與 xAI 整合後，SpaceX 將在未來兩到三年內，把多達 100 萬枚軌道 AI 資料中心衛星送入低軌道，並以更低成本挑戰地面超大規模雲端服務商。

無論多頭或空頭，幾乎都同意一件事：軌道 AI 正是 SpaceX 估值突破數兆美元的最大原因。雙方真正分歧在於，太空 AI 資料中心究竟最終會成為現實，還是停留在科幻想像。

Kailash 直言，「提出宏大願景一直是馬斯克的強項，但兌現承諾則不是。他能夠持續把投資人的注意力，從一個未能如期實現的承諾，轉移到下一個『大構想』，幾乎無人能及。」