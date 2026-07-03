鉅亨網編譯許家華 2026-07-03 09:50

特斯拉 (TSLA-US) 持續將人工智慧 (AI) 導入企業營運，但隨著員工 AI 使用成本快速攀升，公司也開始收緊支出。

《The Information》引述內部備忘錄報導，特斯拉將自 7 月 6 日起，針對員工使用 AI 工具設定每周 200 美元支出上限，超過額度須經主管核准，反映這家積極押注 AI 的電動車大廠，開始在擴大 AI 應用與控制成本之間尋求平衡。

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報導指出，近幾個月來，特斯拉部分軟體工程師每周消耗的 AI Token 成本高達數千美元，遠高於公司新訂定的支出門檻。新制度上路後，若員工希望超過每周 200 美元的額度，必須事先取得批准。不過，由馬斯克旗下 xAI 提供的測試版 (Beta) 產品並不納入此次限制。

知情人士透露，特斯拉內部甚至建立 AI 使用儀表板，依照 Token 消耗量對員工進行排名，希望藉此鼓勵更多部門善用 AI 工具提升工作效率。執行長馬斯克近來也持續要求員工優先使用 xAI 旗下 Grok 模型，以及 AI 程式開發工具 Cursor，作為公司推動 AI 整合的重要一環。

為整合各部門 AI 資源，特斯拉去年建立名為「Bottle Rocket」的中央 AI 平台，統一提供員工存取多款大型語言模型，包括 OpenAI、Anthropic、xAI 及 Cursor，甚至可使用部分尚未正式發布的模型版本。在 Bottle Rocket 推出之前，不少員工仍透過個人帳號自行使用各類 AI 服務，管理方式較為分散。

《The Information》指出，特斯拉今年春季進一步推動全公司 AI 治理措施，除了限制公司電腦及內部網路存取未經授權的 AI 模型外，也建立統一資安規範，要求員工不得將公司機密資料輸入未經核准的生成式 AI 服務，並透過教育訓練加強資料安全管理。相關措施與 Google、Apple 等科技公司近年建立的生成式 AI 使用規範相似。

值得注意的是，消息人士表示，儘管馬斯克大力推廣 Grok，但不少特斯拉員工實際工作時仍偏好使用 Anthropic 的 Claude 模型，顯示公司內部 AI 工具使用習慣仍相當多元。

此次限制 AI 支出，也凸顯特斯拉在大幅投資 AI 基礎建設之際，開始更加重視日常營運成本控制。今年 4 月公布第一季財報時，特斯拉宣布將 2026 年全年資本支出預算提高至逾 250 億美元，較原先規劃增加約 25%，資金主要投入自駕技術、Robotaxi、Optimus 人形機器人、AI 晶片及大型運算基礎設施等計畫，顯示公司仍將 AI 視為未來核心成長引擎。

市場分析認為，限制員工 AI 使用額度並不代表特斯拉縮減 AI 布局，而是希望提高資源配置效率。近年生成式 AI 模型的 Token 使用成本快速增加，不少科技企業均開始建立更嚴格的預算管理、權限審核及資料安全制度，以避免 AI 使用成本失控及企業機密外洩。