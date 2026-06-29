蘋果考慮採購中國記憶體！花旗：蘋果對長鑫存儲的認可 將提升其全球地位

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 13:00

花旗出具最新研究報告指出，蘋果傳出正評估向中國記憶體大廠長鑫存儲 (CXMT) 採購 DRAM 的消息，若成行將是長鑫存儲的重大技術背書，使其從「國產替代」選項正式轉型為具全球公信力的第四大 DRAM 製造商。

(圖:shutterstock)

花旗分析師 Kevin Chen 表示，儘管採購核准恐面臨地緣政治挑戰，但蘋果的考量本身就是對長鑫技術實力的強力背書，預計將利好長鑫及其供應鏈，特別是封測廠長電科技與設備商 ASMPT。

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長鑫存儲能在當前時局突圍，核心在於三大優勢。首先是產能互補，三星、SK 海力士與美光為追逐 AI 高毛利，將多數新增產能轉向 HBM 與企業級產品，消費級 DRAM 供給緊縮；長鑫則聚焦消費級 DDR5 與 LPDDR5X，2026 年月產能達 20 至 30 萬片並持續擴充，是全球少數逆勢擴產消費級 DRAM 的廠商；其次，性價比與彈性，長鑫產品良率與穩定性已達主流水準，且商務條款較外資廠靈活，對終端品牌吸引力上升。

最關鍵的是，供應鏈分散需求，外媒報導稱蘋果正遊說華府避免將長鑫列入實體清單，若獲採購許可並將 15% 至 20% 訂單轉向長鑫，等同拿下進軍全球高端供應鏈的入場券。