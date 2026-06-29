鉅亨網編輯林羿君 2026-06-30 07:20

蘋果 (AAPL-US) 因記憶體短缺而被迫調漲 MacBook 與 iPad 售價後，據傳正尋求成本更低的中國替代供應商，亦即長鑫存儲（CXMT）；部分市場觀點認為，長鑫存儲未來可能成為記憶體市場的主要競爭對手。

據《金融時報》上周報導，蘋果已向美國政府尋求批准，欲使用長鑫存儲的記憶體晶片。雙方公司皆未對此消息發表回應。

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長鑫存儲目前名列五角大廈的 1260H 清單，被指控協助中國軍方；儘管未遭全面禁止，但若未獲美國政府首肯，蘋果貿然行事恐將面臨強大的政治反彈。

市場看法分歧 長鑫存儲影響力成焦點

科技產業投資人與分析師對長鑫存儲對記憶體市場的影響看法不一。

Atreides Management 管理合夥人 Gavin Baker 表示，長鑫存儲即將在中國掛牌上市，這或許是蘋果困境的解方。

他指出，長鑫存儲將以低價消費級 DRAM 大量供應市場，但 AI 伺服器所需的高階 DRAM，目前全球只有三家公司具備生產能力，「這項技術極其困難，幾乎是科學最接近魔法的領域。」

DRAM（動態隨機存取記憶體）主要用於暫時儲存電腦系統需要快速存取的資料。

Baker 認為，美光 (MU-US) 、SK 海力士與三星電子等 DRAM 大廠，相較於其他 AI 類股，目前估值依然偏低。他預估，到 2027 年，DRAM 將占全球大型雲端服務供應商資本支出的 30% 至 40%。

他表示，數千億美元的投資將直接流向 DRAM 市場，而這對整體產業未必是壞事，因為記憶體成本持續攀升，將推高建設一座 1GW 資料中心的成本，屆時即使是大型雲端業者，也必須重新考量投資報酬率。

Baker 強調，美光及其競爭對手生產的是 AI 所需的高階 DRAM，與消費級 DRAM 在技術難度上存在巨大差異。

花旗看好長鑫成全球第四大 DRAM 廠

不過，也有分析師認為，長鑫存儲未來有機會成為更具威脅性的競爭者。

花旗由 Kevin Chen 領軍的分析團隊在最新報告指出，目前政治氛圍下，蘋果要取得採購長鑫記憶體的批准並不容易，但蘋果願意考慮長鑫，本身就是對其產品可靠性，以及全球記憶體短缺程度的有力證明。

花旗指出，長鑫去年推出的 LPDDR5X 高階 DRAM 已達到可應用於高階智慧手機、平板電腦與筆電的速度水準。蘋果考慮採用長鑫產品，將有助於市場重新定位其角色，從原本僅是中國進口替代方案，轉變為具備全球競爭力的第四大 DRAM 製造商。

半導體研究顧問公司 SemiAnalysis 執行長暨首席分析師 Dylan Patel 上週合寫的通訊文章亦引發關注，文章指出，長鑫存儲已具備挑戰現有 DRAM 三強的潛力。

文章認為，長鑫存儲有望成為中國史上規模最大的半導體 IPO，並象徵中國記憶體產業的重要里程碑。未來，該公司勢必將與三星電子、SK 海力士及美光展開更激烈的競爭。

受市場情緒影響，SK 海力士股價週一 (29 日) 在南韓收跌 1.6%，三星電子跌幅超過 4%。同日傳出，兩家公司計畫共同投資逾 5,000 億美元，在南韓西南部打造全新晶圓製造聚落，此項計畫由南韓總統李在明宣布推動。

《路透》報導，李在明表示，南韓必須在半導體、AI 等先進技術領域建立絕對競爭優勢，同時讓經濟成長成果能夠均衡分配至全國，讓全民共享。