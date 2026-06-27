鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-27 15:00

蘋果 (AAPL-US) 正遊說川普政府，爭取批准向遭美國軍方列入黑名單的中國記憶體晶片製造商長鑫存儲採購記憶體晶片，以緩解隨 AI 帶動記憶體晶片價格飆升所帶來的成本壓力。

蘋果遭爆遊說川普政府 盼向黑名單中企採購記憶體晶片 (圖:Reuters/TPG)

英國《金融時報》(FT)周五 (26 日) 引述知情人士報導，蘋果已向白宮遊說，希望取得採購許可，降低記憶體成本對公司的財務衝擊。

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蘋果周四宣布調漲 iPad 與 MacBook 售價，坦言已無法再自行吸收 AI 資料中心建設熱潮帶動的記憶體與儲存晶片成本飆升。

如今傳出遊說消息，凸顯美國大型科技公司所面臨的兩難：一邊是 AI 熱潮推升記憶體價格，另一邊，則是華府基於國家安全考量，持續限制與中國晶片企業往來。

根據報導，蘋果一個多月前便已接觸美國商務部，並透過華府其他官員及盟友爭取支持。

長鑫遭列軍方黑名單 出口許可恐遭拒

長鑫存儲是中國最大的記憶體晶片製造商，在拜登政府時期遭美國國防部列為「中國軍方企業」，並於去年經跨部會委員會批准納入美國商務部的「實體清單」(Entity List)。