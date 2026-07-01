AI撐住美國製造業！6月ISM製造業指數連6個月擴張 成本壓力降溫
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國供應管理協會 (ISM) 周三 (7/1) 公布，6 月製造業指數由 5 月的 54.0 降至 53.3，略低於市場預期，但已連續第六個月站穩 50 榮枯線以上，創 2022 年以來最長擴張周期。
隨著美伊達成停火協議、能源價格回落，原物料成本漲勢明顯放緩，帶動企業投入成本壓力降溫，不過人工智慧 (AI) 投資熱潮仍推升科技相關零組件價格，加上就業與出口表現疲弱，顯示製造業復甦力道仍存在隱憂。
美國 6 月 ISM 製造業指數細項：(50 為榮枯線)
- 新訂單指數報 56.0，前值 56.8
- 生產指數報 52.2，前值 54.3
- 僱傭指數報 49.7，前值 48.6
- 供應商交貨指數報 57.4，前值 60.6
- 存貨指數報 51.4，前值 49.9
- 客戶端存貨指數報 42.3，前值 42.7
- 價格指數報 73.0，前值 82.1
- 未完成訂單指數報 50.5，前值 52.2
- 出口訂單指數報 48.5，前值 50.6
- 原物料進口指數報 52.9，前值 53.0
成本壓力降溫 AI 投資持續支撐製造業
ISM 數據顯示，6 月價格指數由 82.1 大幅降至 73.0，創 2022 年 7 月以來最大單月降幅，主要反映美伊衝突暫時降溫後，油價回落至戰前水準，緩解企業原物料成本壓力。不過，價格指數仍明顯高於年初水準，顯示通膨壓力尚未完全消退。
需求方面，新訂單指數由 56.8 降至 56.0，雖略為放緩，仍維持穩健擴張；生產指數降至 52.2，創近 6 個月低點；未完成訂單指數由 52.2 降至 50.5，顯示積壓訂單增幅趨緩。另一方面，出口訂單指數跌破榮枯線至 48.5，反映海外需求轉弱。
近月來，美國企業持續受惠於 AI 資料中心投資及國防支出帶動，部分企業也因中東戰事一度提前備貨，支撐製造業需求。不過，隨著停火協議降低供應中斷風險，供應鏈逐步改善，供應商交貨指數由 60.6 降至 57.4，雖仍高於 50，代表交貨時間依舊偏長，但延遲情況已有所緩解。
就業仍未轉強 市場聚焦 Fed 與非農報告
儘管製造業持續擴張，就業市場改善仍相對有限。6 月僱傭指數由 48.6 升至 49.7，創 2025 年 1 月以來新高，但連續第 41 個月中有第 40 個月低於 50，顯示工廠仍持續縮減人力，只是裁員速度已有所放緩。
庫存方面，企業存貨指數升至 51.4，創一年多來新高，客戶端存貨則維持偏低的 42.3，顯示企業仍持續補充原物料，以因應未來需求及供應鏈不確定性。
ISM 製造業調查委員會主席 Susan Spence 表示，本月受訪企業中仍有 66% 的意見偏向負面，高於 34% 的正面回應，顯示企業對景氣前景仍抱持審慎態度。
S&P Global 首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 也指出，近期能源價格回落與航運情勢改善，有助舒緩供應鏈瓶頸及價格壓力，但企業信心明顯轉弱，部分原因在於市場擔憂中東戰事引發的提前備貨效應逐漸消退，未來恐拖累訂單與銷售表現。
市場分析指出，雖然投入成本漲勢降溫，但 AI 投資持續推升半導體、電子零組件等科技產品價格，加上美國製造業已連續 6 個月維持擴張，仍可能支撐通膨維持高檔。投資人目前將焦點轉向周四公布的 6 月非農就業報告，以評估勞動市場強度及聯準會 (Fed) 今年是否可能重新升息。
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