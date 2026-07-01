鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-01 23:00

美國供應管理協會 (ISM) 周三 (7/1) 公布，6 月製造業指數由 5 月的 54.0 降至 53.3，略低於市場預期，但已連續第六個月站穩 50 榮枯線以上，創 2022 年以來最長擴張周期。

AI撐住美國製造業！6月ISM製造業指數連6個月擴張 成本壓力降溫(圖：REUTERS/TPG)

6 月 ISM 製造業指數連 6 個月擴張。(圖：ZeroHedge)

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隨著美伊達成停火協議、能源價格回落，原物料成本漲勢明顯放緩，帶動企業投入成本壓力降溫，不過人工智慧 (AI) 投資熱潮仍推升科技相關零組件價格，加上就業與出口表現疲弱，顯示製造業復甦力道仍存在隱憂。

美國 6 月 ISM 製造業指數細項：(50 為榮枯線)

新訂單指數報 56.0，前值 56.8

生產指數報 52.2，前值 54.3

僱傭指數報 49.7，前值 48.6

供應商交貨指數報 57.4，前值 60.6

存貨指數報 51.4，前值 49.9

客戶端存貨指數報 42.3，前值 42.7

價格指數報 73.0，前值 82.1

未完成訂單指數報 50.5，前值 52.2

出口訂單指數報 48.5，前值 50.6

原物料進口指數報 52.9，前值 53.0

圖：ISM

成本壓力降溫 AI 投資持續支撐製造業

ISM 數據顯示，6 月價格指數由 82.1 大幅降至 73.0，創 2022 年 7 月以來最大單月降幅，主要反映美伊衝突暫時降溫後，油價回落至戰前水準，緩解企業原物料成本壓力。不過，價格指數仍明顯高於年初水準，顯示通膨壓力尚未完全消退。

6 月價格指數由 82.1 大幅降至 73.0，創 2022 年 7 月以來最大單月降幅。(圖：ZeroHedge)

需求方面，新訂單指數由 56.8 降至 56.0，雖略為放緩，仍維持穩健擴張；生產指數降至 52.2，創近 6 個月低點；未完成訂單指數由 52.2 降至 50.5，顯示積壓訂單增幅趨緩。另一方面，出口訂單指數跌破榮枯線至 48.5，反映海外需求轉弱。

(圖：ZeroHedge)

近月來，美國企業持續受惠於 AI 資料中心投資及國防支出帶動，部分企業也因中東戰事一度提前備貨，支撐製造業需求。不過，隨著停火協議降低供應中斷風險，供應鏈逐步改善，供應商交貨指數由 60.6 降至 57.4，雖仍高於 50，代表交貨時間依舊偏長，但延遲情況已有所緩解。

就業仍未轉強 市場聚焦 Fed 與非農報告

儘管製造業持續擴張，就業市場改善仍相對有限。6 月僱傭指數由 48.6 升至 49.7，創 2025 年 1 月以來新高，但連續第 41 個月中有第 40 個月低於 50，顯示工廠仍持續縮減人力，只是裁員速度已有所放緩。

庫存方面，企業存貨指數升至 51.4，創一年多來新高，客戶端存貨則維持偏低的 42.3，顯示企業仍持續補充原物料，以因應未來需求及供應鏈不確定性。

ISM 製造業調查委員會主席 Susan Spence 表示，本月受訪企業中仍有 66% 的意見偏向負面，高於 34% 的正面回應，顯示企業對景氣前景仍抱持審慎態度。

S&P Global 首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 也指出，近期能源價格回落與航運情勢改善，有助舒緩供應鏈瓶頸及價格壓力，但企業信心明顯轉弱，部分原因在於市場擔憂中東戰事引發的提前備貨效應逐漸消退，未來恐拖累訂單與銷售表現。