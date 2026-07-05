鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-06 07:30

長期以來，AI 基礎設施由輝達 GPU 主導，HBM、先進封裝與液冷機櫃成為市場焦點，CPU 僅被視為輔助角色，但隨著生成式 AI 從聊天機器人邁向代理 AI(Agentic AI)，產業敘事正快速翻轉。

(圖:shutterstock)

安謀執行長 Rene Haas 近日受訪時直言，高階 AI CPU 需求已「爆表」，CPU 將重回 AI 牌桌中心，與 GPU 共同構成下一代 AI 工廠核心。

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他並指出，約一年半前開始觀察到基於 Arm 架構的系統單晶片 (SoC) 客戶對核心數的需求遠超預期，「我們原以為 128 核已是天花板，但客戶開始詢問 160 核甚至 192 核的可能性」。

研究後發現，驅動超高核心數需求的關鍵正是 Agent 工作流，大量並行虛擬任務需要 CPU 進行即時編排、調度、工具呼叫與沙盒執行，這些負載無法單純交由 GPU 處理，CPU 才是支撐 Agent 系統持續運作的底座。

為搶攻此一趨勢，安謀今年 3 月在舊金山發表專為通用人工智慧 (AGI) 設計的 CPU，採用台積電 3 奈米製程、最高 136 個 Neoverse V3 核心、TDP 300W，支援 DDR5-8800、96 條 PCIe Gen6 與 CXL 3.0，號稱機架級效能較 x86 平台提升逾兩倍。

安謀將其定位為「Agentic AI 資料中心的編排層」，並直接推出完整 CPU 機架解決方案，商業模式從過往授權 IP 逐步延伸至販售完整運算平台。

Haas 強調，未來資料中心同時採用輝達 Vera Rubin GPU 機架、AWS Graviton Arm 機架與安謀 AGI CPU 機架將成常態，「就像採購記憶體與網通設備一樣，客戶只是購買不同特性的運算資源」。

自 3 月新款 CPU 發表以來，安謀股價已經翻倍，同期英特爾因轉型滯後財務承壓，凸顯產業權力板塊位移。

事實上，不只安謀，三大晶片巨頭均已重新將 CPU 置於 AI 戰略核心；輝達於 GTC 2026 發表首款自研 Arm 架構 Vera CPU，稱為「專為 Agent 設計的 CPU」；英特爾在今年台北國際電腦展上推出至強 6+(Xeon 6+) 處理器，明確將 CPU 定位為 Agent 系統控制單元；超微則強調應以「機架級能力」規劃 CPU 基礎設施，而非單比較單一組件效能。

業界人士分析，當 AI 模型訓練趨於成熟、推理負載占比提升，資料中心瓶頸將從純粹算力轉向系統級能效比與調度效率。Agent 並發執行數以千計的微任務，需要海量 CPU 核心處理 I/O、記憶體存取與流程控制，GPU 則專注高密集度矩陣運算。這種分工使 CPU 不再只是 GPU 的附庸，而成為決定 AI 工廠整體吞吐量的關鍵變數。

Haas 預估，隨著 Agent 時代到來，每 1 GW 中心容量所需 CPU 核心數將從去年的 3,000 萬個暴增至 1.2 億個。雖然安謀仍會持續授權 IP 給蘋果、AWS、微軟等合作夥伴設計自有晶片，但對缺乏晶片設計能力的企業而言，直接採購安謀整機解決方案將成為更具吸引力的選項。