瑞銀Q2利潤強勁增長 執行長：AI回調屬良性發展 但要關注地緣政治風險
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
瑞士銀行巨頭瑞銀集團 (UBS) 周三 (29 日) 公布了表現亮眼的第二季度財報，在投行業務強勁動能的推動下，當期稅前利潤達到 36 億美元，年率大幅增長 64%。
儘管業績表現穩健，瑞銀執行長 Sergio Ermotti 仍提醒投資者，必須警惕地緣政治動盪可能帶來的逆風，另外，他也針對近期 AI 行業的波動發表了看法。
根據財報數據，瑞銀第二季歸屬於股東的淨利潤為 28 億美元，符合分析師的預期。Ermotti 在接受採訪時強調，集團在各個業務領域均展現了強勁的增長趨勢，特別是投資銀行、併購 (M&A) 及資本市場的項目儲備非常充足。此外，瑞銀也受益於「充滿活力」的 IPO 市場，參與了包括 SpaceX 里程碑式上市在內的多筆重磅交易。
為了回饋股東，瑞銀宣布了總額達 30 億美元的新一輪股票回購計畫，並預計在未來三個月內率先回購 10 億美元的股份。受此利多消息激勵，瑞銀股價在當日早盤上漲了 2.5%。
針對近期市場對 AI 題材可能出現「審美疲勞」的擔憂，Ermotti 顯得相對樂觀。他指出，考慮到過去幾個月 AI 相關企業市值飆升及資金高度集中的程度，目前的回調屬於「健康且良性」的調整。
Ermotti 認為，這波調整為客戶提供了分散投資與資產多元化配置的絕佳機遇。他深信 AI 及其基礎設施將持續影響市場，且其經濟效益未來將輻射至更多行業，而不僅僅侷限於目前的少數行業。
然而，Ermotti 也發出警示，指出持續的地緣政治摩擦仍是市場的主要壓力點。他表示：「地緣政治前線持續的波動可能會製造出某種形式的臨時逆風。」
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- SpaceX較IPO價格跌逾兩成 市值自高點蒸發逾1.2兆美元
- 港股年內回購總金額超千億港元 近300家公司出手
- AI價值鏈募資佔港股新股市場過半 香港形成硬科技資本新坐標
- DeepSeek暫停第二輪募資！梁文鋒不滿內部AI競爭言論外流
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇