鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 14:43

經濟部於今（18）日公布 114 年度全國電力資源供需報告，除回顧 2025 年電力供需，並考量經濟成長、AI 資料中心及半導體產業用電、氣溫與深度節能，推估未來 10 年 (2026 到 2035 年) 用電需求年均成長率約 2.5%，為歷年預測第二高。政府規劃於 2026 到 2035 年間累計新增燃氣機組約 26GW，以因應長期用電成長，同時對核電重啟及新核能保持開放態度，全力建置多元能源以確保供電無虞。

AI半導體讓電力吃緊！114年電力報告揭10年用電年均估增2.5% 燃氣發電需擴增26GW。（鉅亨網資料照）

回顧 2025 年整體電力供需情勢，受到 AI 及新興科技應用需求帶動，半導體等高附加價值產業生產動能強勁，推升電子資通產品出口及相關製造業用電。然而，同期間部分傳統產業受地緣政治變化及中國產能過剩影響降低產能，加上推動深度節能、整體氣溫偏低，以及 7 到 9 月多個颱風侵擾等狀況，總體用電量相較 2024 年微幅降低 8.4 億度，降幅約 0.3%。在台電妥善調度下，2025 年備轉容量率高於 10% 代表供電充裕綠燈天數達 342 天，整體電力供需情勢穩定。

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展望未來，為確保未來用電需求無虞，進行用電需求評估時已將經濟成長、氣溫因素、半導體產業擴廠、資料中心及 AI 科技等新增用電需求納入考量，結合深度節能成效，寬估 2026 到 2035 年用電需求年均成長率約為 2.5%，此需求高於日本、韓國等亞鄰國家。

在電力供給部分，白天太陽光電供電能力充裕，供電壓力已由日間移轉至夜間尖峰時段，須以高效率燃氣機組搭配儲能系統及水力發電調度維持供電穩定。本次規劃台電台中、興達、通霄、大林及協和等新建燃氣機組，再納入國光電力、麥寮汽電等民營燃氣發電計畫，預估 2026 到 2035 年間燃氣機組累計新增量約 26GW，可因應長期用電成長並確保供電穩定。

近期中東情勢導致國際能源供應不確定性，為確保供電穩定，各國均已強化電力系統備援能力及調度彈性。例如日本設定備用電源條件，將符合條件之既有火力機組納入備援；韓國亦因應國際能源供應風險，放寬燃煤機組運轉限制，並延後部分燃煤電廠除役時程。考量國際能源情勢因中東地緣政治影響仍不穩定，為避免突發事件影響能源供應及電力調度，經濟部已要求台電針對各類發電機組除役後須有妥善規劃，盡可能保留可用能源設施提升電力調度彈性及供電韌性。

對於核能議題及新能源推動方面，經濟部表示將在安全、法制及社會溝通基礎上，審慎面對核電重啟相關議題，並就新核能技術保持開放態度，全面接觸國際任何新能源與技術發展，持續評估適合台灣的多元能源來源。