AI半導體讓電力吃緊！114年電力報告揭10年用電年均估增2.5% 燃氣發電需擴增26GW
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部於今（18）日公布 114 年度全國電力資源供需報告，除回顧 2025 年電力供需，並考量經濟成長、AI 資料中心及半導體產業用電、氣溫與深度節能，推估未來 10 年 (2026 到 2035 年) 用電需求年均成長率約 2.5%，為歷年預測第二高。政府規劃於 2026 到 2035 年間累計新增燃氣機組約 26GW，以因應長期用電成長，同時對核電重啟及新核能保持開放態度，全力建置多元能源以確保供電無虞。
回顧 2025 年整體電力供需情勢，受到 AI 及新興科技應用需求帶動，半導體等高附加價值產業生產動能強勁，推升電子資通產品出口及相關製造業用電。然而，同期間部分傳統產業受地緣政治變化及中國產能過剩影響降低產能，加上推動深度節能、整體氣溫偏低，以及 7 到 9 月多個颱風侵擾等狀況，總體用電量相較 2024 年微幅降低 8.4 億度，降幅約 0.3%。在台電妥善調度下，2025 年備轉容量率高於 10% 代表供電充裕綠燈天數達 342 天，整體電力供需情勢穩定。
展望未來，為確保未來用電需求無虞，進行用電需求評估時已將經濟成長、氣溫因素、半導體產業擴廠、資料中心及 AI 科技等新增用電需求納入考量，結合深度節能成效，寬估 2026 到 2035 年用電需求年均成長率約為 2.5%，此需求高於日本、韓國等亞鄰國家。
在電力供給部分，白天太陽光電供電能力充裕，供電壓力已由日間移轉至夜間尖峰時段，須以高效率燃氣機組搭配儲能系統及水力發電調度維持供電穩定。本次規劃台電台中、興達、通霄、大林及協和等新建燃氣機組，再納入國光電力、麥寮汽電等民營燃氣發電計畫，預估 2026 到 2035 年間燃氣機組累計新增量約 26GW，可因應長期用電成長並確保供電穩定。
近期中東情勢導致國際能源供應不確定性，為確保供電穩定，各國均已強化電力系統備援能力及調度彈性。例如日本設定備用電源條件，將符合條件之既有火力機組納入備援；韓國亦因應國際能源供應風險，放寬燃煤機組運轉限制，並延後部分燃煤電廠除役時程。考量國際能源情勢因中東地緣政治影響仍不穩定，為避免突發事件影響能源供應及電力調度，經濟部已要求台電針對各類發電機組除役後須有妥善規劃，盡可能保留可用能源設施提升電力調度彈性及供電韌性。
對於核能議題及新能源推動方面，經濟部表示將在安全、法制及社會溝通基礎上，審慎面對核電重啟相關議題，並就新核能技術保持開放態度，全面接觸國際任何新能源與技術發展，持續評估適合台灣的多元能源來源。
經濟部重申，為了確保供電穩定，過去 10 年 2016 到 2025 年台電及民間業者積極開發電源，其中再生能源累計增加約 19GW，火力機組累計增加約 14GW。未來面對國際能源情勢變動、國內經濟發展、AI 用電需求，政府一貫以維持供電穩定、確保能源安全及穩健減碳為核心目標推動能源轉型，並透過多元機組調度、強化電網韌性及保留必要備用資源，提升系統調度彈性與供電韌性，穩健推動能源轉型。
- 台股這麼火，你買對主動式了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 全國電力報告明揭曉！誰是吃電怪獸？AI半導體佔工業用電4成 專家提6大配套
- 永豐證投資論壇 示警短線台股大盤評價已近高檔
- 馬斯克Terafab計畫有多大？艾司摩爾點出關鍵挑戰
- 半導體製程推手領軍 汎銓等4企業加碼27億元 竹科及中南部投資擴廠
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇