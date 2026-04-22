鉅亨網新聞中心 2026-04-22 18:20

美國銀行的最新報告指出，人工智慧資料中心的擴張，正在引發一場涵蓋電力、水和關鍵金屬的全鏈資源危機。美銀估計，到 2030 年，資料中心的年耗電量將超過整個日本的用電量，用水量將相當於紐約市的年飲用水總量。

美銀：AI基建引發電力、水資源與金屬全面爭奪 帶來5兆美元機會(圖:shutterstock)

美銀指出，銅、鋁、鎵和鍺等金屬面臨結構性短缺和價格飆升。真正的瓶頸並非成本，而是「交付能力」和建設工期的不匹配。

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美國銀行評估，有 67 檔「買入」評級的股票，總市值約為 5.5 兆美元，涵蓋發電、電氣設備、金屬和水冷解決方案等領域。他們認為，價值正在沿著人工智慧價值鏈向上游轉移，而受益者將是提供穩定電力、電氣基礎設施、冷卻系統和戰略金屬的「實體賦能者」。

電力革命：從發電能力轉向「可交付性」

AI 的擴張本質上是一場電力革命。IEA 預計，全球資料中心用電量將從 2025 年的 485TWh 翻倍至 2030 年的 950TWh，屆時將超越日本全國的用電規模。

美銀強調，目前的瓶頸不在於發電總量，而在於「可交付性」與建設週期的嚴重錯配。歐美高壓輸電項目的審批週期長達 7 至 10 年，而數位資本支出的部署僅需數季至數年。

水資源：AI 隱藏的巨額帳單

水資源被視為比能源更急迫的物理約束。據統計，單次 100 字的 AI 提問約消耗半升水，預計到 2030 年，全球資料中心年用水量將突破 1.2 兆升，相當於紐約市全年的飲用水消耗量。

更嚴峻的是水足跡的高度不透明性。一座資料中心僅約 25% 的用水發生在場內，其餘 75% 則消耗於場外的發電過程與上游晶片製造。此外，地理矛盾日益突出，美國約三分之二的新建資料中心位於高度缺水地區。為應對危機，技術升級成為關鍵，液冷系統可將用水量削減 70% 至 90%，微軟等巨頭已承諾在 2030 年實現「水資源正效益」。

金屬瓶頸：「時間」而非「成本」是關鍵

在 AI 基礎設施建設中，「時間先破」成為核心矛盾。資料中心是高金屬密集型設施，每兆瓦需消耗 60 至 75 噸金屬 (以銅、鋁為主)。目前，大型電力變壓器的交貨期已從過去的水平大幅延長至 2 到 4 年，價格較 2020 年前飆升 60% 至 80%。