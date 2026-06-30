鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-01 06:30

第二季期間，三家公司合計市值增加約 2 兆美元，目前分別位居美國市值第 10、第 11 與第 12 大科技公司。

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儘管 AI 晶片龍頭輝達仍是全球市值最大的企業，且營收持續高速成長，但其股價第二季僅上漲 15%。

巴克萊分析師 Anshul Gupta 周二在報告中指出，「市場資金正從 AI 超大規模雲端業者輪動至 AI 基礎建設供應商，投資人的熱情已轉向半導體產業，帶動晶片股出現驚人漲勢。」

美光市值暴增 9200 億美元

作為全球三大電腦記憶體製造商之一，美光第二季股價大漲超過 240%，市值增加約 9,200 億美元。

美光上周公布最新財報顯示，由於 AI 晶片需求強勁推升記憶體價格，最新一季營收年增超過四倍。美光第三季毛利率也由去年同期的 39% 大幅提升至 84.9%。

傳統 CPU 大廠英特爾第二季股價勁揚 216%，市值增加約 4,800 億美元。除了積極興建美國晶片廠外，英特爾也受惠於 AI 應用逐步移轉至終端裝置，帶動 CPU 需求重新回溫。

英特爾的競爭對手 AMD，第二季股價接近三倍，市值增加約 6,150 億美元。除了 CPU 外，AMD 也生產 GPU，但在 GPU 市場仍明顯落後輝達。

分析師先前指出，第二季市場走勢可能代表「AI 投資正在交接」。投資人開始大量布局那些能與輝達晶片形成互補的半導體公司，並押注 AI 資料中心資本支出持續大幅擴張，將帶動更多相關企業受惠。