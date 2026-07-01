鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 08:30

獲谷歌 DeepMind 與賓士投資的美國人形機器人新創公司 Apptronik 近日宣布，在位於德州奧斯丁的旗艦訓練基地 (佔地近 8361 平方公尺) 的「機器人公園 (Robot Park) 內，正式啟用大規模數據採集作業。

《路透社》報導，Apptronik 旗下新一代 Apollo 2 人形機器人在園區內反覆執行搬箱、分揀等任務，全程由操作人員遠端引導與監控，所產生的真實場景數據將用於訓練充當機器人「大腦」的 AI 模型。

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Apptronik 共同創辦人兼執行長 Jeff Cardenas 說：「正如需要工廠來製造機器人，我們也需要一座『數據工廠』產出訓練數據，這裡就是機器人的學習樂園。」

不同於大模型可依賴互聯網海量文本，人形機器人長期缺乏大規模真實物理交互數據集，Apptronik 藉此補齊弱點，與 DeepMind 合作，Apollo 2 採集的高品質數據直接用於迭代 Gemini Robotics 機器人基礎模型。

Apollo 2 提供雙足與輪式兩種底盤配置，身高約 1.8 公尺，雙手可負重約 25 公斤，續航約 4 小時，搭載升級版電池、電機與傳感器，主要用於數據採集與客戶試點，商用版 Apollo 3 則還在研發中。

目前，賓士已在自家工廠部署 Apollo 執行物料搬運，Agility Robotics 的 Digit 也進駐亞馬遜與 GXO 等倉儲物流場景。

Apptronik 累計融資約 10 億美元，估值超 55 億美元。Cardenas 將行業劃分為驗證技術、客戶付費採購、規模化獲利三階段。