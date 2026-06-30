鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-01 07:50

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 周二 (30 日) 公布 2026 會計年度第 4 季財報，獲利與營收雙雙優於華爾街預期，大中華區銷售降幅沒有市場預期嚴重，但因高層對展望謹慎，投資人擔心痛苦的轉型計畫推行時間將拉長，盤後股價一度重挫 8%。

〈財報〉Nike營收超預期 仍看淡未來半年展望 盤後一度跌8% (圖:Shutterstock)

維持財測，警告復甦不會一帆風順

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Nike 重申上一季提出的財測，預估 2027 會計年度前兩季獲利將大致持平，第 1 季毛利率則可望小幅成長。

Nike 預估第 2 季營運與本季 (第 1 季) 相比將趨緩，並提及北美批發出貨時程等因素。

即將卸任的 Nike(NKE-US) 財務長 Matt Friend 說：「我們預期未來六個月整體市場環境不會有明顯改善。」

財報公布後，Nike 盤後股價一度重挫 8%，隨後收復大部分跌幅，截稿前跌 2.3%。

財報關鍵數字 vs 分析師預估

Q4(截至 5 月底)

調整後 EPS：20 美分 vs 13 美分

淨利：10.7 億美元

營收：109.7 億美元 vs 108.6 億美元

Nike 第 4 季營收年減 1% 至 109.7 億美元，優於分析師所估的 108.6 億美元，淨利從去年同期的 2.11 億美元增加到 10.7 億美元，調整後 EPS 則為 20 美分，優於分析師所估的 13 美分。

全年淨利為 31.1 億美元，略低於前一年度的 32.2 億美元。

Nike 表示，第 4 季毛利率提高 8.9 個百分點，主要受惠於美國最高法院推翻川普政府多項全球關稅措施後認列了約 9.86 億美元的預期退稅款。這筆退稅使本季每股盈餘增加 52 美分。不過分析師在預估調整後 EPS 時，已排除此項一次性利益。

Nike 高層在法說會中表示，截至第 4 季結束，Nike 實際上已收到超過 3 億美元與關稅退稅相關的現金。

北美成長 中國續弱

Nike 最大市場北美營收成長 3% 至 48.3 億美元，但略低於分析師預估的 48.8 億美元。另一方面，大中華區營收持續下滑，年減 12% 至 13 億美元，但仍優於市場預估的 12.4 億美元。

Nike 執行長 Elliott Hill 在法說會表示，正「完全致力於重新贏回中國市場」。

他坦言：「整體而言，我們的表現仍未達標。我們知道，公司尚未發揮全部潛力，尤其是在 Nike Sportswear 與 Jordan 街頭服飾業務，產品銷售速度仍面臨挑戰，不僅影響目前折扣促銷，也拖累未來訂單。」

Hill 持續大力推動 Nike 轉型，希望在銷售疲弱背景下重返成長軌道，然而他也曾警告 Nike 的復甦不會一帆風順，不同業務的改善速度將有所差異。

不過他也指出，最早展開改革的業務部門已開始看到「動能」。

消費疲弱仍是挑戰 世界盃帶來品牌紅利

Nike 的轉型同時面臨關稅、中東戰事、能源價格飆升等總體經濟逆風。財務長 Friend 表示，目前全球消費者仍飽受壓力，這對運動休閒服飾衝擊尤其明顯，該業務第 4 季銷售呈現雙位數百分比的跌幅。

Nike 今年整頓人力，包括 4 月大規模裁員約 1400 名員工，為一年內第二波人力精簡，上周也宣布財務長交接，由前輝瑞 (PFE-US) 高層 David Denton 接替 Friend，自 8 月 17 日起生效。

另一方面，今年夏天於北美舉行的世界盃足球賽則可為 Nike 帶來品牌紅利。雖然 Nike 並非官方贊助商，但其廣告曝光度大幅超越競爭對手愛迪達 (Adidas)，並在社群媒體引發高度討論。