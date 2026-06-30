鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-07-01 05:41

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隨著市場對 AI 投資熱潮的擔憂逐漸消退，加上伊朗戰事似乎朝緩和發展，美股第二季表現格外強勁。標普 500 指數上半年漲 9.6%，其中科技股是各類股中表現最強勁之一。那斯達克指數表現更突出，累計漲幅超過 12%。道瓊指數今年上半累計漲 8.9%，創 2021 年以來最佳上半年表現。

美股近期表現受到市場對伊朗戰爭有望走向長期停火的期待所支撐，儘管軍事衝突仍未完全平息。

美國與伊朗於 6 月 17 日簽署一份旨在結束這場已持續四個月衝突的合作備忘錄 (MoU)。但雙方在上周末再度互相交火，使停火協議面臨考驗。且一名卡達官員周二表示，已抵達杜哈 (Doha) 的美國高層特使，將不會與伊朗舉行高層級會談。

在第一季財報季表現亮眼後，投資人開始期待未來幾周即將公布的第二季財報。

市值龐大的科技股近期表現相對疲弱，也對大盤形成壓力。

美國銀行策略師認為，進入今年下半年後，能源與金融等周期性、價值型類股，可能更具投資吸引力。

市場另一項主要擔憂來自利率政策。根據 LSEG 數據，目前交易員預期聯準會 (Fed) 在 2026 年底前至少還將升息一次。

美股今年初經歷了劇烈波動。雖然主要指數屢創歷史新高，但期間仍受到伊朗戰爭推升能源價格，以及市場對 AI 資本支出能否持續的疑慮所影響。

美股周二 (6/30) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 136.46 點，或 0.26%，收 52,319.20 點。

那斯達克指數上漲 393.57 點，或 1.52%，收 26,213.72 點。

S&P 500 指數上漲 58.93 點，或 0.79%，收 7,499.36 點。

費城半導體指數上漲 537.30 點，或 3.92%，收 14,246.96 點。

NYSE FANG + 指數上漲 112.11 點，或 0.67%，收 16,914.69 點。

標普走高主要受晶片股帶動。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王多收漲。Meta (META-US) 上漲 0.12%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.7%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.05%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.75%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.94%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 7.1%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.49%。

企業新聞

Nike(NKE-US) 盤後公布最新一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，調整後 EPS 達 0.20 美元，優於市場預估的 0.13 美元，但其關鍵市場中國的銷售額仍持續下滑，盤後股價一度跌逾 7%。

禮來 (LLY-US) 將旗下乳癌藥物 Verzenio 在中國的商業化權利轉讓給中國生技公司信達生物 (01801-HK)，反映這家美國藥廠在全球第二大藥品市場面臨學名藥競爭壓力，開始調整成熟產品布局。

因應 AI 技術加速惡意攻擊工具開發的嚴峻挑戰，蘋果宣布調整長期以來的安全更新策略，將改變過往集中於大版本系統升級時才推送修補程式的作法，轉而提前向所有用戶開放關鍵安全更新。

經濟數據

美國 5 月 JOLTS 職位空缺數預期 728 萬個，前值 761.8 萬個

美國 6 月經濟評議會消費者信心指數預期 94.4，前值 93.1

華爾街分析

Wealthspire Advisors 資深副總裁兼顧問 Oliver Pursche 表示，「今年上半年表現相當出色，甚至比多數人的預期還要好。儘管地緣政治事件頻仍，美國經濟仍維持穩健，企業獲利表現也相當強勁。」

Orion 投資長 Tim Holland 表示，「對我來說，2026 上半年最大的啟示就是，除了利率外，企業獲利比幾乎任何因素都更重要。」

他認為，只要美國與伊朗之間的衝突沒有再次升高，今年剩餘時間牛市仍有望持續擴大，資金將逐漸流向估值較低的股票。「市場仍持續聚焦 AI 資本支出與 AI 投資主題，我認為這是合理的。但如果深入觀察市場結構，今年以來、尤其是 6 月表現較佳的，其實是價值股，而非成長股。」

Holland 補充道，「利率可能仍將維持在相對高檔，這通常會對高估值成長股形成壓力，但有利於對經濟景氣較敏感的類股。」