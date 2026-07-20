鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-20 22:40

外媒最新報導指出，谷歌正低調研發一款內部代號為「Frozen v2」的全新伺服器晶片，擬將 Gemini 大模型的底層運算架構直接永久固化進矽片硬體中，以大幅解決當前嚴峻的 AI 算力短缺難題。

美國科技媒體《The Information》週一 (20 日) 引述消息人士報導，上述晶片預計最早在 2028 年部署，但並不是用來取代現有的通用型張量處理器(TPU)，而是作為互補的全新專用產品線。

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「Frozen」之名源於其核心設計哲學：不同於輝達 GPU 或谷歌 TPU 需即時執行大量邏輯判斷以適配多款模型，Frozen v2 直接內建 Gemini 系列的底層運算邏輯，大幅削減運算步驟與資料搬運量。

根據谷歌研發團隊測算，Frozen v2 落地後，單位功耗可處理的 Token 數量將達谷歌現有最新自研 AI 晶片的 6 至 10 倍，能效實現質的飛躍，有望更快響應用戶提問並支撐全新 AI 場景。

然而，專用化伴隨著靈活性的犧牲。Frozen v2 押注谷歌後續 Gemini 模型將延續當前底層架構，若架構大改則可能無法運作。

報導指出，谷歌此一路線與加拿大新創 Taalas 相似，初代方案曾由 DeepMind 首席科學家 Jeff Dean 牽頭，因僅能適配單一版本導致硬體生命週期過短而擱置多年，Frozen v2 則在權衡固化深度以求平衡。

知情人士指出，算力缺口已引發谷歌內部資源矛盾，甚至迫使谷歌雲端拒絕部分外部客戶訂單。

目前，谷歌暫無大規模量產計畫，將 Frozen v2 視作技術試驗平台。

對於上述報導，谷歌發言人回應稱團隊持續研發各類創新技術，以實現極致效能，「並非所有項目都會落地量產，但這種探索是全棧自研路線的核心」。