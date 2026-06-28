受制於人！谷歌拒全額供應Gemini算力 Meta內部AI專案卡關 被迫砸6000億美元蓋資料中心
鉅亨網編譯陳韋廷
英國《金融時報》週日 (28 日) 引述三位知情人士消息報導，谷歌在今年 3 月前後告知 Meta 無法全額供應其所需的 Gemini 模型算力額度，此舉打亂並延後 Meta 多項內部 AI 專案的推進節奏。
受算力限制及公司整體壓縮 AI 成本的策略影響，Meta 已要求員工節約調用 AI Token，提升使用效率。
對於上述報導，谷歌與 Meta 雙方均拒絕置評。
這場算力爭奪戰的背景，是谷歌雲端業務正處於供不應求的狀態。
在四月公布的第一季財報中，谷歌執行長皮查伊透露，該公司雲端營收首次突破 200 億美元，而已簽約未出貨的訂單積壓額更較前一季翻倍，超過 4600 億美元。
他並坦言，受限於運算資源短缺，若能滿足所有需求，雲端營收還會更高。
隨著企業大量部署聊天機器人、程式設計助手與 AI 智能體，「推論工作負擔」暴增，成為產業面臨的最大瓶頸之一。
為擺脫對外部算力的依賴，Meta 正積極自建基礎設施。由於沒有雲端業務，Meta 必須急起直追，擬在 2028 年前於美國投資 6000 億美元興建資料中心，以滿足自家的訓練與推論需求。
Meta 執行長祖克柏更承諾投入數十億美元，致力於開發他口中的「個人超級智慧」。
知情人士指出，Meta 最初選擇 Gemini 是因為該模型的效能優於自家 Llama 開源模型，甚至已將其應用於內容審核、客服及廣告聊天機器人等關鍵流程。
然而，隨著算力受限與成本壓力浮現，Meta 近期已開始轉向優先採用新推出的 Muse Spark 模型，期望藉此減少對外部模型的依賴，並在 AI 軍備競賽中搶回主導權。
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