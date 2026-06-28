受制於人！谷歌拒全額供應Gemini算力 Meta內部AI專案卡關 被迫砸6000億美元蓋資料中心

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-28 17:40

英國《金融時報》週日 (28 日) 引述三位知情人士消息報導，谷歌在今年 3 月前後告知 Meta 無法全額供應其所需的 Gemini 模型算力額度，此舉打亂並延後 Meta 多項內部 AI 專案的推進節奏。

(圖:shutterstock)

受算力限制及公司整體壓縮 AI 成本的策略影響，Meta 已要求員工節約調用 AI Token，提升使用效率。

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對於上述報導，谷歌與 Meta 雙方均拒絕置評。

這場算力爭奪戰的背景，是谷歌雲端業務正處於供不應求的狀態。

在四月公布的第一季財報中，谷歌執行長皮查伊透露，該公司雲端營收首次突破 200 億美元，而已簽約未出貨的訂單積壓額更較前一季翻倍，超過 4600 億美元。

他並坦言，受限於運算資源短缺，若能滿足所有需求，雲端營收還會更高。

隨著企業大量部署聊天機器人、程式設計助手與 AI 智能體，「推論工作負擔」暴增，成為產業面臨的最大瓶頸之一。

為擺脫對外部算力的依賴，Meta 正積極自建基礎設施。由於沒有雲端業務，Meta 必須急起直追，擬在 2028 年前於美國投資 6000 億美元興建資料中心，以滿足自家的訓練與推論需求。

Meta 執行長祖克柏更承諾投入數十億美元，致力於開發他口中的「個人超級智慧」。

知情人士指出，Meta 最初選擇 Gemini 是因為該模型的效能優於自家 Llama 開源模型，甚至已將其應用於內容審核、客服及廣告聊天機器人等關鍵流程。