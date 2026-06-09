蘋果將迎「特納斯時代」！庫克WWDC推新Siri、升級AI戰略 但華爾街為何不買帳？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-09 09:20

蘋果在周一 (8 日) 年度全球開發者大會 (WWDC) 發布新一代「Apple Intelligence」平台與重構版 AI 語音助手 Siri，試圖證明其 AI 戰略重回軌道，但華爾街並不買帳，蘋果股價在發布會後轉漲為跌，收跌近 2%，跑輸大盤，上演經典的「買預期、賣事實」戲碼。

(圖:shutterstock)

本次 WWDC 大會極具歷史意義，因此次是執行長庫克以執行長身分主持的最後一屆 WWDC，硬體工程資深副總裁特納斯 (John Ternus) 將於今年 9 月正式接任執行長一職，宣告蘋果進入新領導世代。

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蘋果周一推出自 2011 年 Siri 問世以來最大規模改造。新版 Siri 以 AI 為核心，支援全系統檢索、跨應用操作及「螢幕內容感知」，使用者可直接針對當下畫面提問。隱私保護上延續一貫風格，多數運算在裝置端完成，複雜任務則透過加密的「私人雲端運算」處理，蘋果自身也無法存取用戶數據。

值得注意的是，蘋果確認引入 Google Gemini 作為底層支撐，發布第二版 Apple Foundation Models。

分析師指出，新 AI 模型代表蘋果選擇將大模型軍備競賽交給 Alphabet 等巨頭，自身專注生態整合與用戶體驗，藉龐大裝機量將用戶導入高利潤服務業務。

雖然新版作業系統「Golden Gate」與 AI 功能已向開發者開放測試，投資人仍感「不夠驚喜」。

Gabelli Funds 經理人 John Belton 指出，蘋果在第一波生成式 AI 浪潮有所遲滯，市場期待其在「代理式 AI(Agentic AI)」時代真正追上來。

部分多頭陣營如 Wedbush 分析師 Dan Ives 則樂觀認為，此次發布奠定蘋果 AI 基石。儘管單日回調，蘋果股價年初至今累計上漲約 11%，仍優於標普 500 同期表現。