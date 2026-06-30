鉅亨網編譯段智恆 2026-07-01 03:30

美國散戶投資人今年上半年積極逢低買進，美股拉回反而成為進場機會。Citadel Securities 股票與股票衍生品策略主管 Scott Rubner 表示，散戶今年「買跌」力道創下該公司自 2020 年開始追蹤以來最高紀錄，甚至超越 2021 年迷因股熱潮時期。

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儘管中東戰爭與利率前景仍帶來不確定性，標普 500 指數自 3 月低點以來已反彈約 17%。Rubner 指出，散戶參與美股的行為已從過去的周期性現象，轉變為現代市場的結構性特徵，成為美股持續需求來源之一。

5 月與 6 月尤其是散戶交易最熱絡的時期。Citadel Securities 觀察到，這兩個月刷新該公司多項月度交易活動紀錄，史上最活躍的 9 個交易日中，有 7 天出現在 6 月。Rubner 表示，6 月有望成為 Citadel Securities 有紀錄以來散戶交易最強勁的一個月。

其中，6 月 12 日散戶單日淨買超規模創下最大紀錄，當天正值 SpaceX(SPCX-US) 上市。這家由馬斯克 (Elon Musk) 創辦、橫跨太空飛行、電信與人工智慧 (AI) 業務的公司，深受散戶投資人青睞。

Rubner 認為，這一波散戶交易熱潮與過去不同。以往散戶買盤常集中在單一熱門題材或高波動股票，但這次散戶資金愈來愈集中於推動大盤表現的關鍵族群，包括半導體與大盤型 ETF。