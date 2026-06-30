鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 05:30

滙豐 (HSBC) 周一 (6 月 29 日) 出具最新研究報告警告，美元「爆炸性上漲」恐成今年下半年最大痛苦交易，美債曲線趨陡亦是隱憂

報告指出，美元若出現「爆發性上漲」，可能成為 2026 年下半年全球市場最大的「痛苦交易」之一。

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根據 HSBC 預估，美元將在 2027 年上半年逐步走強，但若 Fed 暗示緊縮力度超出市場預期，或是地緣政治緊張局勢升溫，美元漲勢恐急劇加速，令多數市場參與者措手不及。

HSBC 全球外匯研究主管 Paul Mackel 等分析師表示，風險自 Fed 上月會議以來已經上升。當時決策者聚焦通膨且未提供明確前瞻指引，令市場重新關注美歐利差，推動美元兌主要貨幣連兩周走漲。

彭博美元指數上月創 7 個月高，避險基金對美元看漲押注更升至 16 個月高點，顯示資金回流美元資產。

HSBC 也警告，美債市場也存在潛在痛苦交易。年初投資人押注 Fed 降息將使殖利率曲線趨陡，但通膨黏性與就業市場強韌使曲線反而趨平，2 年期美債殖利率今年走漲逾 60 個基點，10 年期則上漲約 20 個基點，市場轉而押注曲線進一步扁平。