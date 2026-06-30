鉅亨網編譯許家華 2026-06-30 09:45

去年市場一度熱議的「賣出美國 (Sell America)」交易，如今證明並未持續發酵。儘管投資人曾擔憂川普政府的關稅政策、美元地位鬆動及美國財政赤字惡化，將削弱美國金融霸權，但最新資金流向、企業獲利及市場數據顯示，美國仍是全球最具吸引力的投資市場，人工智慧(AI) 浪潮更進一步鞏固其領先地位。

2025 年 4 月 2 日，美國總統川普宣布「解放日 (Liberation Day)」關稅措施後，市場一度出現美元、美股及美債同步承壓情況，不少分析師主張海外資金將撤離美國市場，轉向歐洲、日本、新興市場、黃金、比特幣及大宗商品等資產。

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然而，隨著關稅疑慮逐步緩解、經濟衰退風險下降，加上 AI 投資熱潮持續推升企業獲利，美國市場很快重新吸引全球資金回流。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 表示，市場當初對「Sell America」交易的預期過於悲觀。隨著市場逐漸消化關稅衝擊，美元遭到削弱的論述也逐漸失去市場支持。

根據美國財政部 (Treasury Department) 公布的國際資本流動 (TIC) 數據，截至 2026 年 4 月底止過去 12 個月，海外投資人累計投入美國各類金融資產超過 1.4 兆美元，顯示全球資本並未撤離美國，反而持續加碼。

白宮發言人 Kush Desai 表示，事實證明市場專家當初的預測並不正確，而川普政策最終仍成功吸引資金留在美國。

根據 ** 德意志銀行 (DB-US)** 分析，截至 2026 年 6 月，美國股票市場市值仍占全球股票市場近一半，穩居全球第一大資本市場，領先其他主要經濟體。

雖然過去一年南韓、日本及歐洲股市表現有所改善，但美股過去 15 年累積報酬率仍遠高於全球其他主要市場。

** 摩根大通 (JPM-US)** 資產管理部門市場與投資策略主席 Michael Cembalest 指出，美國企業長期領先全球的重要原因，在於資產報酬率 (Return on Assets, ROA) 及股東權益報酬率 (Return on Equity, ROE) 普遍優於歐洲、日本及中國企業。

根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 獲利預估，美國上市公司獲利近年成長速度也遠高於海外同業。尤其 AI 浪潮帶動科技業獲利快速提升，使全球資金持續集中於美國市場，包括輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)、** 亞馬遜 (AMZN-US) 及 Meta Platforms (META-US)** 等大型科技公司持續投入數千億美元建置 AI 基礎設施，也成為支撐美股的重要力量。

市場另一項長期關注焦點則是美元是否仍具備全球儲備貨幣地位。部分市場人士認為，美國財政赤字持續擴大、政府債務占 GDP 比率攀升，以及華府頻繁運用金融制裁工具，可能逐步削弱美元影響力。

不過，Michael Cembalest 指出，中國、日本及多數歐洲國家同樣面臨高負債問題，因此這些因素不足以形成美元替代方案。

他以六項指標衡量美元全球儲備貨幣地位，包括美元占跨境貸款比重、國際債券發行占比、全球外匯交易占比、各國央行外匯存底配置、出口貿易結算貨幣占比，以及 SWIFT 全球銀行間支付系統中的支付比重。

研究結果顯示，上述六項指標近年幾乎沒有明顯變化。雖然美元占全球央行外匯存底比重，自 2020 年底以來下降約 3 個百分點，但流失的比重主要流向 IMF 統計中的「其他貨幣」，而非人民幣、歐元、日圓或英鎊。事實上，美元四大競爭貨幣近年儲備占比同樣下滑。

Michael Cembalest 在 6 月 23 日發布的研究報告指出，全球儲備貨幣地位極難被撼動，尤其在缺乏明確替代方案的情況下，美元仍將長期維持核心地位。

首先，也是歷史上最重要的一項，是超過 200 年的政治與制度穩定，使全球投資人長期信任美國資本市場。其次，美國獨特的地理位置擁有廣闊可耕地、完整河川系統、兩大洋出海口及漫長海岸線，不僅降低外部安全風險，也孕育龐大能源資源，使美國成為全球主要能源出口國，在近期荷姆茲海峽危機期間更展現能源自主優勢。

德銀指出，美國本土未遭受兩次世界大戰大規模破壞，使工業基礎得以完整保留，而歐洲主要競爭國家則因戰爭重創經濟，進一步拉開差距。

此外，美國逾 3 億人口形成全球最大的單一消費市場，加上高所得、統一語言及低貿易壁壘，使企業能先在國內建立規模經濟，再進軍全球市場。目前全球市值前十大企業中，有八家來自美國，歐洲則一家也沒有。

德銀也指出，美元全球儲備貨幣地位帶來所謂「過度特權 (Exorbitant Privilege)」，讓美國政府即使長期維持財政赤字與貿易逆差，仍能以較低成本發債融資，避免資金大規模撤離美元。

報告認為，美國健全的銀行體系及成熟的非銀行融資市場，使創新企業更容易取得資金，即使初期長期虧損，仍可持續發展。再加上世界頂尖教育、科研體系持續培養人才，許多重大技術創新，例如網際網路，最終均成功商業化。

德銀也認為，美國法律制度對企業失敗具有較高包容性，尤其《破產法》第 11 章 (Chapter 11) 強調企業重整，而非直接清算，有助企業重新成長。