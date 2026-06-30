鉅亨網新聞中心 2026-06-30 15:23

過去兩年，伺服器與 GPU 幾乎獨占了 AI 基礎設施投資的所有鎂光燈，企業儲存產業則默默被晾在一旁。然而根據市場研究機構 IDC 最新公布的《全球企業級外部儲存系統季度追蹤報告》，2026 年第一季全球企業級外部儲存市場營收達 92 億美元，年增 22.7%，創下近年罕見的兩位數成長，顯示這波低調已久的產業正出現結構性翻轉。

AI儲存迎價值重估！IDC報告背後的三個反常識訊號解析。(圖：Shutterstock)

IDC 研究總監 Juan Seminara 指出，這一季是企業儲存市場的轉折點：過去儲存投資長期被伺服器與 AI 算力支出所掩蓋，如今市場正重新回到兩位數成長的軌道。

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報告也點出，這次成長並非單一因素推動，而是硬體更新週期延遲、零組件價格上漲，以及 AI 基礎設施需求真正落地三股力量同時發酵的結果。

分析人士指出，這份報告背後出現了三個反常識訊號。

訊號一：儲存從「配角」變成 AI 部署的瓶頸

分析指出，業界過去普遍認為，只要砸錢買 GPU 就能加速 AI 落地，儲存頂多是順手採購的配套項目。

然而，企業實際運行一兩年後逐漸發現，真正卡住 AI 專案推進速度的，往往不是運算力不足，而是資料「餵不進去」、「餵得不夠快」。訓練管線、推論負載與非結構化資料的活化需求，正反過來倒逼企業升級儲存架構。

換言之，AI 基礎設施真正的瓶頸，正從「算力稀缺」逐漸轉向「資料吞吐稀缺」。這項認知目前尚未成為產業共識，但隨著 GPU 產能逐步釋放、雲端算力價格趨於平穩，儲存端的頻寬與延遲問題勢必愈來愈受到重視。

訊號二：全快閃儲存市佔率首度突破 50%

報告中最具標誌性的數據，是全快閃陣列（AFA）市佔率首次跨越 50% 的門檻。

第一季全快閃陣列營收達 49 億美元，年增 32.7%，市佔率來到 52.6%；混合快閃陣列營收 35 億美元，年增 14.0%，市佔率 37.8%；傳統全硬碟陣列營收則為 9 億美元，年增 10.2%，市佔率僅 9.6%。

這項轉變反映出 AI 訓練與推論對儲存系統的要求，已從「存得下」轉變為「取得快」。

GPU 叢集每秒需吞吐的資料量是傳統業務負載的數十倍，機械硬碟的存取延遲在此情境下幾乎難以承受。

全快閃陣列滲透率突破 50%，某種程度上代表企業終於願意為「速度」付出真正的成本。

過去十年價格始終是全快閃普及的最大障礙，但當 AI 工作負載讓「慢」的代價變得具體可見後，效能焦慮已逐漸壓過價格敏感度。

訊號三：DRAM 與 NAND 缺貨潮恐持續至 2027 年

報告中另一項容易被忽略卻影響深遠的訊息是，SSD、HDD 與 DRAM 價格在第一季全面環比上漲，直接推升了系統整體平均售價。

IDC 預期，這波價格壓力恐將延續至 2027 年，須等新晶圓產能釋出才可能真正緩解供需失衡。

這也意味著，92 億美元的營收成長中，部分並非真實需求擴張，而是漲價本身帶來的「虛胖」效應。

當儲存廠商財報宣稱營收年增 30% 時，其中可能有相當比例來自零組件成本轉嫁給客戶，而非出貨量真正倍增。

對企業 IT 採購而言，這項訊號值得提前因應：若原本規劃在下半年進行的儲存設備更新，拖得越久，單位成本恐將越高。

高階系統成長近六成，中小企業反而萎縮

從價格區間觀察，單價逾 25 萬美元的高階系統第一季營收達 24 億美元，年增 60.7%，市佔率 25.5%；中階系統（單價 2.5 萬至 25 萬美元）營收 59 億美元，年增 17.3%，市佔率 64.4%；單價低於 2.5 萬美元的入門系統營收僅 9 億美元，反而年減 6.1%。

高階系統近 60% 的成長，反映大規模 AI 基礎設施部署的真實需求；但入門級系統卻不增反減，顯示這波 AI 紅利目前主要流向具備大規模基礎設施投資能力的頭部企業，中小企業尚未真正受惠。

這也與算力市場的格局相呼應。大型模型訓練與推論叢集的需求集中於少數頭部業者手中，中小企業的儲存採購仍多停留在傳統業務負載範疇。

廠商排名變動不大，中國成長率擠進全球前三

地區市場方面，美國以 39.5 億美元規模占全球 42.8%，仍是絕對主導力量，年增 30.4%；中東歐成長 41.7% 最為亮眼，可能與歐洲本土資料主權政策推動的基礎設施本地化建設有關；加拿大成長 25.4%；中國則以 20.7% 的增速躋身全球成長最快地區前三名，顯示 AI 基礎設施投資的擴散效應不僅限於美國本土。

儲存產業的「復甦」，實為一次價值重估

分析指出，這輪儲存市場的反彈，本質上是一次對 AI 基礎設施投資邏輯的認知校正。

過去兩年，產業普遍將儲存視為 AI 敘事中最不起眼的配角，資金與關注度幾乎全押注在 GPU 身上；但第一季的數據已明確顯示，當運算力堆疊到一定規模後，真正決定 AI 系統能跑多快的關鍵，往往是資料能否順暢餵入運算單元。

若將 2023 年至 2025 年視為 AI 基礎設施投資的「算力優先期」，那麼 2026 年很可能標誌著「資料基礎設施補課期」的開端。

這並非短期脈衝式成長，而是企業架構思維的真正轉向：從「先買 GPU 再想儲存」，逐漸演變為「算力與儲存同步規劃」。