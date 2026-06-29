鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-30 06:20

特斯拉周一上漲 8.4%，收在 411.84 美元，不僅收復了上周所有跌幅，還有額外漲幅。

‌



市場當天並沒有太多基本面利多消息可解釋此次上漲——沒有華爾街分析師調升或調降評級。投資人目前正等待特斯拉於周四公布第二季交車數據。

根據 FactSet，分析師預估特斯拉第二季將交付約 40.9 萬輛汽車，高於 2025 年第二季約 38.4 萬輛。

馬斯克周一在 X 平台發文表示，特斯拉已開始向搭載 AI3 硬體的車主推送新版 FSD(Full Self Driving，全自動輔助駕駛) 相關硬體更新。

AI3 是特斯拉於 2019 年推出的車載電腦，而目前新車則配備 2023 年推出的 AI4。相較之下，AI4 擁有更強大的運算能力，能夠執行更先進的應用程式。

馬斯克寫道，「特斯拉 AI 團隊真優秀！AI3 電腦的有效記憶體頻寬只有 AI4 約 15%，因此這是一項相當艱鉅的挑戰。」

對投資人而言，這代表使用 AI3 車輛的車主，可能更願意訂閱每月 99 美元的 FSD 服務。FSD 目前已能在大部分情況下完成大部分駕駛工作，但仍然需要駕駛全程監督。

此外，馬斯克周日也發文表示，SpaceX 使用的 Grok 4.5 AI 模型，「或許」已經優於 Anthropic 的產品。

他同時指出，這套 AI 模型目前也正被 SpaceX 與特斯拉共同使用，進一步顯示兩家公司之間的合作日益緊密。目前雙方正共同開發，利用閒置中特斯拉車輛運算能力執行 AI 應用，並共同興建一座名為 TeraFab 的半導體製造設施。

除此之外，特斯拉也持有 SpaceX 的少量股權，而馬斯克則同時擔任兩家公司的執行長。

這些密切的合作關係，也讓華爾街開始猜測，特斯拉與 SpaceX 有可能在未來 12 至 18 個月內進行合併。是否真的會發生，目前仍難以預測。若最終成真，將會成為史上規模最大的企業合併案。