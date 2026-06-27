蘋果iPhone 18 Pro機密遭竊！塔塔630GB資料外流 涉A20 Pro、C2數據機
鉅亨網編譯羅昀玫
蘋果 (AAPL-US) 供應鏈再傳資安事件，印度製造夥伴塔塔電子 (Tata Electronics) 近日遭駭客入侵，超過 630GB 機密資料遭竊。
根據外媒取得的外流文件，內容涵蓋尚未發布的 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max 主機板設計圖、A20 Pro 晶片技術文件，以及蘋果自研 C2 數據機 (C2 Modem) 相關資料。
塔塔電子目前是蘋果在印度的重要合作夥伴之一，負責 iPhone 零組件製造與部分機型組裝業務。此次外洩事件也凸顯蘋果近年擴大印度供應鏈布局後，面臨的資安風險挑戰。
iPhone 18 Pro 主機板設計圖曝光
外流文件顯示，駭客取得了 iPhone 18 Pro(代號 V63) 與 iPhone 18 Pro Max(代號 V43) 完整邏輯主機板 (Logic Board) 設計圖。
相關資料詳細揭露電路板結構、晶片配置、零組件供應商以及各層布局設計，甚至包含多角度工程圖。
報導指出，這些文件具備蘋果內部設計文件的典型特徵，多數採用 Siemens NX 軟體製作，因此被認定具有高度真實性。
不過，目前外流內容並未揭露太多新硬體規格，主要仍聚焦在工程設計與製造端資訊。
A20 Pro 與 C2 數據機文件現蹤
除了主機板設計圖外，代號為「Borneo」的 A20 Pro 晶片技術文件也出現在遭竊資料中。
根據文件內容，A20 Pro 預計將進一步升級影像訊號處理器 (ISP) 能力，並強化顯示器安全功能。雖然尚未出現具體效能數據，但可看出蘋果持續推動 AI 運算與影像處理能力提升。
此外，代號為「Ganymede」的 C2 數據機文件同樣遭到外流。資料顯示，蘋果規劃將 C2 數據機導入 iPhone 18 Pro 系列，與市場過去一年來的傳聞一致。
若最終成真，將意味蘋果自研數據機策略再向前推進一步，逐步降低對高通 (QCOM-US) 通訊晶片的依賴。
幾乎未涉及 iPhone Fold 機密
雖然資料庫中出現代號「V68」的 iPhone Fold 識別碼，但外流文件幾乎沒有任何摺疊 iPhone 相關資訊。
整體來看，遭竊資料主要涵蓋：
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iPhone 18 Pro 系列工程文件
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iPhone 17 Pro 生產與測試資料
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品質管制流程
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組裝產線文件
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iOS NonUI 測試版本
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硬體驗證與跌落測試紀錄
報導認為，此次事件雖然外流資料規模龐大，但真正涉及未發布產品核心機密的內容並不多。
蘋果保密措施意外曝光
外流影片同時揭露蘋果保密文化的一項細節。
文件顯示，在 iPhone 17 Pro 開發期間，蘋果曾製作帶有虛構外觀的測試包裝盒，藉此混淆供應鏈員工與外部人士，降低產品提前曝光風險。
其中部分測試圖樣甚至結合 iPhone 與 M4 iPad Pro 鏡頭模組設計，形成實際上不存在的產品外觀。
塔塔保護機密程度甚至高於鴻海
值得注意的是，報導指出部分零件清單中的顏色資訊已遭刪除，多項規格也因保密協議 (NDA) 而被遮蔽。
分析認為，塔塔電子在未發布產品資訊保護方面採取相當嚴格措施，部分做法甚至比主要代工夥伴鴻海 (Foxconn) 更為保守。
雖然此次駭客成功取得 iPhone 18 Pro 設計圖與晶片文件，但尚未出現足以完整揭露新機規格的重大爆料。不過，隨著蘋果新一代旗艦機開發進入後期階段，供應鏈資安防護問題再度成為市場關注焦點。
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