鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-27 10:18

國際油價周五 (26 日) 收低，周線連三黑，但在美軍證實對伊朗發動報復性空襲、以回應伊朗前一日襲擊通過荷姆茲海峽的商船之後，盤後交易迅速反彈。

由於消息發布於電子盤收盤前幾分鐘，市場幾乎沒有時間消化。8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨，周五盤後收報每桶 70.24 美元，高於當日正式收盤價 69.23 美元。該合約周五收盤重挫 3.7%，本周累計下跌 8.7%。

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8 月布蘭特原油期貨周五盤後也升至每桶 72.98 美元，高於正式收盤價 71.99 美元。該合約周五收跌 4.3%，本周跌幅接近 11%。

WTI 與布蘭特原油均已連續三周收黑，本月迄今累計跌幅都超過 20%。

《MarketWatch》報導，Tyche Capital Advisors 管理合夥人 Tariq Zahir 表示，美國此次行動看來是「典型的劇本」，必須對伊朗的挑釁作出回應，但僅針對有限目標發動快速打擊，之後仍將推進和平談判。

Zahir 說：「現在球已經回到伊朗手上。」若德黑蘭持續攻擊通過荷姆茲海峽的船舶，甚至封鎖這條重要水道，美國總統川普終究將失去耐心，屆時可能發動規模更大的軍事打擊。

川普稍早在社群平台上發文證實，伊朗襲擊一艘行經荷姆茲海峽的商船，已違反與美國達成的停火協議。

油價修正過快

儘管近期油價大跌，部分分析師認為市場跌勢可能過頭，因地緣政治風險仍未解除。Zahir 在美軍空襲消息傳出前表示，油價「跌得太快、太深」，預料未來仍將劇烈波動。

Zahir 指出，目前停火協議「相當脆弱」，在看到更具體的和平協議，以及荷姆茲海峽完全恢復自由通行且不收取通行費之前，市場仍將持續受到新聞事件牽動而劇烈震盪。

SIA Wealth Management 首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，原油一直是此次伊朗戰事中反應最快的大宗商品。衝突爆發初期，油價漲幅領先汽油等其他商品，如今隨著局勢降溫，油價也率先快速回落。

事實上，油價周四一度反彈，因伊朗宣布將加強對荷姆茲海峽的管控，並警告未依照指定航道航行的船舶「將依法處置」。