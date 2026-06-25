鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-26 05:20

多家外媒週四 (25 日) 報導，伊朗革命衛隊 (IRGC) 在荷姆茲海峽攻擊一艘懸掛新加坡國旗的貨輪「Ever Lovely」，造成貨輪駕駛艙受損，但未傳出人員傷亡。事件發生後，聯合國旗下國際海事組織 (IMO) 緊急暫停原訂的商船撤離計畫，也讓美國總統川普政府上週與伊朗達成、旨在重啟荷姆茲海峽航運的 60 天協議面臨重大考驗。

這起攻擊發生於阿曼沿岸附近，距離伊朗革命衛隊海軍警告商船不得使用未經伊朗批准航道僅數小時。

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據兩名美國高階官員透露，伊朗是週四在阿曼海岸附近襲擊一艘貨船的幕後黑手。該船隻右舷遭「不明彈丸」擊中，造成駕駛室受損。

英國海事貿易行動中心 (UKMTO) 表示，貨輪駕駛艙遭到攻擊受損，但船員全數平安。

IMO 喊卡撤離計畫 重新評估安全保障

IMO 週二才宣布，正與伊朗、阿曼、美國及其他沿岸國合作，規劃協助數百艘滯留波斯灣的商船安全撤離。

然而，貨輪遇襲數小時後，IMO 隨即宣布暫停撤離作業。

IMO 秘書長 Dominguez 表示，暫停行動是為了重新確認撤離名單上的船舶，以及區域內所有商船是否仍具備必要的安全保障。他也強調，遭攻擊的 Ever Lovely 並非依照 IMO 撤離機制航行。

美伊停戰協議遭考驗

根據上週簽署、為期 60 天的美伊協議，伊朗須盡最大努力確保商船安全通過荷姆茲海峽，美國則同意解除對伊朗港口的封鎖。

作為協議內容之一，美國本週已解除對伊朗石油出口制裁，並允許伊朗數十年來首次以美元出售原油。

航運量才剛回升 再度蒙上陰影

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一。根據船舶追蹤資料，週三已有約 70 至 80 艘船隻通過海峽，創本輪衝突爆發以來最高水準。

船舶追蹤公司 Kpler 指出，週三共有 70 艘船成功穿越海峽，較前一天增加逾一倍，顯示航運業者對通航安全逐漸恢復信心。

不過，此次貨輪遇襲事件，再度打擊市場對航道安全的信任。

伊朗要求商船接受管制 多艘船掉頭返航

伊朗革命衛隊週四透過官方 Telegram 表示，有 3 艘沿 IMO 指定南側航道航行的油輪已遭命令折返。

海事情報公司 Windward 則指出，至少有 5 艘商船在航行途中掉頭返航。

革命衛隊並警告，任何船舶若沿 IMO 指定航道穿越荷姆茲海峽，都屬於「不可接受且極度危險」的行為，所有商船都必須先與伊朗協調航行安排。

Ever Lovely 滯留逾百天 原定駛往新加坡

根據 MarineTraffic 資料，Ever Lovely 在伊拉克 Umm Qasr 港完成裝貨後，原定前往新加坡。

LSEG 數據顯示，該船已滯留波斯灣超過 100 天。週四上午，Ever Lovely 與另外 3 艘商船依照 IMO 建議航線，沿阿曼海岸航行並準備穿越荷姆茲海峽，其中 Ever Lovely 航速最快，因此位於船隊最前方。