鉅亨網編譯段智恆 2026-06-27 00:00

美國總統川普周五 (26 日) 在 Truth Social 發文表示，伊朗向通過荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的船舶發射至少 4 架單向攻擊無人機 (One Way Attack Drones)，其中一架直接擊中一艘大型高價值貨輪的上層甲板，造成船體受損，但該船仍持續航行。他並稱，美軍成功擊落另外 3 架無人機。

圖：川普 Truth Social

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川普表示，伊朗此舉「顯然是愚蠢地違反停火協議」，但未透露美方是否將採取進一步回應。外電報導指出，遭攻擊船隻為新加坡籍貨櫃船 Ever Lovely，台灣長榮海運周四表示，該船沿建議航道航行時側面遭擊中，艦橋受損。

這起攻擊被視為美伊脆弱停火協議面臨的重大考驗之一，也讓恢復荷姆茲海峽航運流量的努力再度受挫。英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 事後提醒船舶通行時保持謹慎，聯合國旗下國際海事組織 (IMO) 秘書長多明格茲 (Arsenio Dominguez) 也表示，將暫停撤離滯留海峽船舶與船員的行動，以重新確認相關安全保證是否仍然有效。