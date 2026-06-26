〈美股早盤〉OpenAI傳延後IPO、晶片股再承壓 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-26 21:39

美股周五 (26 日) 開低，AI 概念股賣壓延續，晶片股在本季強勁上漲後再度回落。市場一方面消化 OpenAI 據傳考慮延後 IPO 的消息，另一方面也持續質疑科技股高估值，以及企業大舉投入 AI 基礎建設是否足以支撐未來獲利，拖累三大指數同步走低。

〈美股早盤〉OpenAI延後IPO疑慮發酵、晶片股再承壓 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 230 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 260 點或近 1.00%，標普 500 指數跌近 0.70%，費城半導體指數跌 4.8%。台積電 ADR 跌近 3.1%。

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AI 概念股再度遭遇賣壓，拖累全球股市周五走低。隨著晶片股持續回檔，加上媒體報導 OpenAI 可能將首次公開募股 (IPO) 延後至 2027 年，市場對 AI 題材的樂觀情緒進一步降溫，投資人重新檢視科技股估值與未來成長前景。

美股盤前交易中，那斯達克 100 指數期貨下跌 1.2%，標普 500 指數期貨跌 0.4%。半導體族群普遍走弱，美光 (MU-US)、光通訊等相關個股同步承壓；亞洲市場方面，三星電子 (Samsung Electronics) 與 SK 海力士 (SK Hynix) 遭大舉拋售，盤中再度觸發南韓股市熔斷機制，日股與歐股科技類股也同步走跌，反映 AI 概念股面臨全球性修正壓力。

本周市場波動明顯加劇，過去一路領漲的 AI 交易出現劇烈震盪。投資人除了重新評估企業資本支出與財報前景，也開始調整持股部位。最新資金流向顯示，美國股票基金近三個月來首度出現資金淨流出，其中科技基金更創下史上最大單周撤資規模，顯示市場避險情緒升溫。

晶片需求疑慮升溫 OpenAI 傳延後 IPO 衝擊市場信心

周五科技股賣壓進一步擴大，主要受到蘋果 (Apple) 與微軟 (Microsoft) 調漲部分產品價格影響。市場擔憂，AI 晶片成本持續攀升將推高終端產品售價，進而影響企業與消費者需求，削弱未來晶片市場成長動能。

此外，《紐約時報》報導指出，OpenAI 可能將原定 IPO 計畫延後至 2027 年，也進一步打擊市場情緒。身為 OpenAI 主要投資人的日本軟銀集團 (SoftBank Group) 股價重挫，拖累日經 225 指數收跌 4.2%；歐洲 Stoxx 600 科技指數也領跌大盤，朝今年 5 月中旬以來最差單日表現邁進。

Santander Asset Management 歐洲策略主管 Francisco Simon 表示，科技股目前仍是市場最擁擠的交易之一，投資人部位高度集中，使整體族群對負面消息與個股劇烈波動更加敏感。

AI 長線前景未變 市場聚焦企業財報與總經環境

儘管 AI 題材近期明顯降溫，但市場人士普遍認為，這並不代表 AI 長期投資趨勢已經結束，而是市場開始從單邊上漲轉向更重視基本面的階段。

CaixaBank Asset Management 投資長 David Manso 建議，現階段投資人應維持跨地區、跨產業及不同投資風格的多元配置，以降低市場波動帶來的衝擊。他指出，再過幾周美股財報季即將展開，目前多項領先指標仍偏向正面，企業財報有望重新成為支撐市場的重要催化劑。

其他市場方面，隨著荷姆茲海峽船舶通行未受前一天貨櫃船遇襲事件影響，布蘭特原油價格下跌 3.5%，跌破每桶 73 美元。美國 2 年期公債殖利率則下滑 3 個基點至 4.09%，美元則延續近期強勢走勢，有望寫下一年來最佳單月表現。大型投行策略師指出，在聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 重申將恢復物價穩定後，市場對美元後市信心再度升溫。

彭博策略師 Cameron Crise 指出，蘋果此次調漲產品售價，也凸顯 AI 投資熱潮的另一項副作用，也就是晶片成本持續上升，將推高更多電子產品價格，而這類成本外溢效應一旦浮現，恐怕不易被市場忽視。

截至台北時間周五（26 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.61%，至每股 276.83 美元

蘋果盤前股價上漲 0.5%，逆勢擺脫科技股賣壓。該股前一交易日因調漲多款裝置售價，以反映記憶體與儲存成本上升，股價重挫逾 6%，創 2025 年 4 月以來最大單日跌幅。

Rocket Lab(RKLB-US) 早盤股價上漲 2.69%，至每股 82.86 美元

火箭發射公司 Rocket Lab 盤前上漲 1.5%，此前美國國家航空暨太空總署 (NASA) 宣布，將由該公司負責兩項太空任務的發射服務，分別研究太陽對地球的能量輸入，以及深入了解地球冰雲的形成機制。

安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 3.87%，至每股 334.25 美元

晶片股延續科技股跌勢，受《紐約時報》報導 OpenAI 可能將 IPO 延後至 2027 年影響，市場情緒承壓。安謀與邁威爾 (MRVL-US) 盤前均跌約 4%，超微 (AMD-US) 跌 3.5%，英特爾 (INTC-US) 跌 3%，博通 (AVGO-US) 則下跌 1.5%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

花旗策略師表示，由於企業獲利依然強勁，同時「流動性尚未收緊到足以刺破泡沫」，股票可能會繼續走高。 Dirk Willer 在報告中寫道，現在就說人工智慧 AI 交易已經結束還為時過早。