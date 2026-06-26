鉅亨網編譯許家華 2026-06-27 03:45

《彭博》報導，負責 Vision Pro 頭戴式裝置及新一代智慧眼鏡硬體開發的副總裁 Paul Meade 將於下週離開蘋果，轉投 OpenAI，接掌該公司快速擴張中的 AI 硬體部門，負責開發全新的 AI 原生 (AI-native) 裝置產品線。消息曝光後，OpenAI 與蘋果均未對人事異動發表評論。

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Paul Meade 是蘋果空間運算 (Spatial Computing) 業務的重要核心人物，過去七年一直負責 Vision Pro 硬體工程開發，也是蘋果未來智慧眼鏡計畫的主要推動者之一。

據報導，Meade 不僅參與 Vision Pro 硬體架構設計，也主導一款不採用顯示器、以人工智慧與感測技術為核心的新一代智慧眼鏡研發，市場普遍認為該產品原本瞄準明年與 Meta Platforms(META-US) 智慧眼鏡產品正面競爭。

Meade 離職後，蘋果 Vision Products Group 將由其副手 Fletcher Rothkopf 接任管理。

市場分析指出，這並非一般高階主管異動，而是 OpenAI 持續強化 AI 硬體布局的重要一步。

近一年來，OpenAI 積極建立硬體團隊，希望將生成式 AI 從軟體平台延伸至終端裝置，打造專為 AI 設計的新世代硬體產品。

Meade 也成為最新一位加入 OpenAI 的前蘋果重量級主管。此前，包括前蘋果首席設計長 Jony Ive、iPhone 產品設計主管 Tang Tan，以及前工業設計主管 Evans Hankey 等人，均已陸續加入 OpenAI 陣營。

其中，Jony Ive 創辦的 AI 硬體新創公司 io，去年更被 OpenAI 以約 65 億美元收購，成為 OpenAI 史上規模最大的收購案之一，也正式揭開 OpenAI 進軍 AI 硬體市場的新篇章。

外界普遍認為，Jony Ive 負責產品設計理念，Sam Altman 主導 AI 技術，而如今 Meade 加入後，將補上硬體工程與量產能力，使 OpenAI 逐步建立完整的 AI 裝置開發團隊。

Meade 過去長期參與 Vision Pro 及穿戴式產品開發，熟悉高階硬體設計、供應鏈管理及產品量產流程，其加入有望加速 OpenAI 將 AI 原生裝置推向商業化。

近年來，OpenAI 多次表示，未來 AI 將不再局限於手機或電腦，而是需要全新的運算平台。市場普遍預期，公司正開發的新產品將不只是聊天機器，而是圍繞 AI Agent 打造的新型終端裝置，具備全天候互動、環境感知及自然語言操作等能力。

另一方面，蘋果則持續推進 Vision Pro 後續產品及智慧眼鏡計畫，希望藉由更輕量化的穿戴裝置，擴大空間運算產品布局。不過，隨著多位核心設計與工程主管相繼轉投 OpenAI，外界也開始關注蘋果未來在 AI 硬體領域的人才競爭壓力是否進一步升高。