鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-26 14:40

美光最新一季繳出堪比輝達巔峰時期的成績單，營收一舉增為去年同期的四倍，毛利率更高達 85%，創下歷史新高。美光強調，這並非一次性的榮景，預期記憶體供給吃緊至少還將持續 18 個月。

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巴隆周刊 (Barron’s) 報導，過去市場曾形容，AI 業者必須支付「輝達稅」(Nvidia tax)，才能取得最先進 GPU。如今，這項成本已逐漸轉變為「美光稅」(Micron tax)，或者應該更準確的說，是「記憶體通行費」，因為包括 SK 海力士在內的南韓記憶體業者，同樣正享受這波供不應求帶來的高額利潤。

隨著 SK 海力士預定下月赴美發行 ADR，美國投資人也將有更多機會布局記憶體產業。

然而，輝達的經驗也為美光投資人敲響警鐘。

儘管輝達仍是 AI 晶片龍頭，但今年股價表現已明顯落後市場，因為大量新款 AI 處理器湧現，打破過去近乎壟斷的市場格局，而且競爭仍持續升溫。例如在本周，OpenAI 宣布與博通 (AVGO-US) 合作開發自家 AI 晶片，高通 (QCOM-US) 也宣布與微軟 (MSFT-US) 及 Meta(META-US)簽署 AI 晶片供應合作。

這使市場開始思考，科技巨頭是否也會尋求降低對美光及南韓記憶體廠的依賴。

美光已提前採取行動，與客戶簽署附帶固定價格區間的長期供貨協議，希望透過長約穩定與大型客戶的合作關係。不過，微軟與 Alphabet(GOOGL-US) 等科技巨擘正面臨股東要求控制 AI 資本支出的壓力，代表它們至少會積極尋找降低記憶體採購成本的方法。