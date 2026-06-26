鉅亨網編輯林羿君 2026-06-26 12:20

標普 500 指數週四 (25 日) 收盤時，正處於一條關鍵支撐線的邊緣；一旦跌破，可能預示著未來數日甚至數週內，股市將面臨更深跌幅。

標普500來到關鍵十字路口 跌破「這條線」恐掀新一波賣壓。(圖:shutterstock)

根據道瓊市場數據顯示，截至週四收盤，標普 500 指數距離其 50 日均線僅不到一點，岌岌可危。

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那斯達克綜合指數已於本週稍早跌破 50 日均線，週四與標普 500 同步連續第四個交易日收黑；以大型科技股權值更高的那斯達克 100 指數也逼近跌破該趨勢線。

歷史數據顯示，指數一旦失守 50 日均線，短期下跌動能往往加速，但中期表現則未必悲觀。統計過去 5 次跌破該均線後，標普 500 在隨後 6 個月平均仍有 10.7% 的報酬。

Crescat Capital 創辦人暨投資長 Kevin Smith 指出，「這個支撐在失守之前都算支撐」，並認為當前更應重視尾端風險避險配置。

回顧 4 月初至 6 月初，標普 500 與那斯達克綜合指數幾乎呈現直線式攀升，但過去幾週投資人已目睹幾次重挫，包括 6 月 5 日那斯達克綜合指數單日跌幅超過 4%。

近期，以微軟、輝達、Alphabet、特斯拉、亞馬遜、Meta 與蘋果為首的「七巨頭」大型科技股表現疲軟，根據道瓊市場數據統計，該族群 6 月份至今市值已蒸發超過 3 兆美元，正朝著史上單月最大跌幅邁進。週四當天，這七檔股票全數收黑。

Zacks Investment Management 首席市場策略師 Brian Mulberry 表示，市場正尋求轉進估值更合理的標的，這無關對錯，僅是近幾日觀察到的市場輪動現象。