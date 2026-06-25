鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-25 09:50

美光周三盤後 (24 日) 公布優於預期的財報，同步揭露毛利率達 84.9%，不只高於前一季的 74.9%，更遠高於去年同期的 39%，這不僅創下公司史上新高，也成為美國大型科技企業中最高的毛利率水準。

美光毛利率飆上84.9%超車輝達 AI記憶體荒讓客戶「不買不行」(圖:Shutterstock)

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美光財務長 Mark Murphy 在法說會上表示：「2026 會計年度第 3 季毛利率較去年同期增加超過一倍，並創下公司歷史新高。」

AI 需求引爆記憶體荒 營收與獲利連創紀錄

由於資料中心業者為滿足人工智慧 (AI) 需求而大舉搶購記憶體，美光成立 48 年以來的財務紀錄正不斷被改寫：第 3 季營收達 414.6 億美元，較前一次歷史高點增加超過 200 億美元，同期淨利 282.4 億美元，也比上一季創下的歷史紀錄再高出逾 100%。

美光周三盤後大漲 15.8%。截至周三正規交易時段收盤為止，美光股價過去一年來暴漲超過 700%，市值突破 1 兆美元大關。

輝達、超微、Google 搶貨 蘋果也跟進

從輝達、超微 (AMD-US) 及 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google，都需要美光生產的高頻寬記憶體 (HBM) 來支援 AI 處理器與相關系統。

除了 AI 晶片業者必須承受記憶體短缺帶來的價格飆升外，蘋果 (AAPL-US) 等消費電子廠商，也面臨來自美光及少數供應商的記憶體成本上漲壓力。

蘋果執行長庫克上周接受《華爾街日報》(WSJ) 訪問時坦言，iPhone 可能需要調漲售價，以因應他口中「難以持續」的記憶體供應環境。

美光簽長約鎖高價 毛利率還會再升

美光周三表示，目前正與客戶簽訂長期的「策略客戶協議」(Strategic Customer Agreements，SCA)，並以足以維持高毛利率的價格水準成交。這與過去記憶體產業以短期供需與現貨價格為主的商業模式，形成鮮明對比。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 說：「對於採價格區間設計的 SCA 合約而言，光是最低價格就足以讓美光維持非常強勁的毛利率，甚至高於過去任何一個景氣循環的高峰水準。」

市場看好 HBM 缺貨延續至 2027 年後

在美光之前，輝達曾因 AI 熱潮推動 GPU 需求暴增而創下驚人的獲利能力，目前市值已逼近 5 兆美元。

不過輝達毛利率高峰約為 79%，仍低於美光目前的 84.9%。

再觀察其他大型科技企業的毛利率，博通 (AVGO-US) 為 69.5%，接著是微軟 (MSFT-US) 的 67.6%，以及 Alphabet 的 62.4%。

所有大型科技股中，最接近美光的是其競爭對手 SanDisk(SNDK-US)，該公司 4 月底公布的毛利率由 51.1% 升至 78.4%。

至於投資人最關心的後市，美光管理層態度相當樂觀，第 4 季毛利率估將進一步升至約 86%。財務長 Murphy 表示，美光預期「市場供應緊張狀況將持續至 2027 年之後」。

Susquehanna 分析師 Mehdi Hosseini 表示，對於一個「成立 30 年來始終不受市場青睞」的產業而言，這是巨大轉變。