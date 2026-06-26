富時羅素年度調整今登場！12兆美元資金大洗牌 SpaceX納入羅素1000
鉅亨網編譯余曉惠
有「華爾街換股日」之稱的富時羅素 (FTSE Russell) 年度指數調整將於周五 (26 日) 盤後正式生效，分析師預期，追蹤相關指數的被動資金將同步調整持股，使當天成為全年成交量最高的交易日之一。
富時羅素此次進行半年一次的指數重組，影響追蹤或投資羅素系列指數的約 12 兆美元資產。據 LSEG 統計，去年 6 月重組當天，美股成交金額高達 2172 億美元，為全年交易量最高的日子之一。
這次調整不僅涉及成分股增減，也將重新調整各家公司權重。初步統計顯示，將有 62 家公司納入羅素 1000 指數，237 家公司納入以中小型股為主的羅素 2000 指數。
最引人注目的是，SpaceX(SPCX-US) 及 CoreWeave(CRWV-US) 都將納入羅素 1000 指數。
另一方面，輝達 (NVDA-US) 將取代蘋果 (AAPL-US)，成為羅素 1000 指數權重最高的成分股，蘋果則退居第三大權值股。沃爾瑪 (WMT-US) 則將躋身前十大成分股。
指數重組遇上季末基金再平衡
Freedom Capital Markets 首席市場策略師 Jay Woods 說：「這就像華爾街版的球隊裁員日，數千檔股票依照市值重新洗牌。表現好的公司晉級，落後者退位，而追蹤這些指數、管理數兆美元資產的基金，必須在收盤前完成持股調整。」
高盛美洲股票執行服務主管 John Flood 則提醒投資人「繫好安全帶」。他指出，富時羅素重組緊接著又碰上季底退休基金再平衡，高盛估計，退休基金屆時將賣出約 300 億美元股票，進一步放大市場波動。
此外，摩根大通分析師指出，從羅素 2000 晉升至羅素 1000 的公司，多半屬於高波動、未配發股利的企業。因此，留在羅素 2000 指數內的成分股，平均年度股利發放金額可望因此提高約 16.5%。
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