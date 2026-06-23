鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-24 07:40

外媒報導，伊朗正朝向在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 建立通行費制度邁進。根據伊朗與阿曼本週發布的聯合聲明，雙方已就海峽管理權、相關服務以及收費機制展開討論，顯示這條全球最重要能源運輸通道未來可能進入收費時代。

伊朗與阿曼在聲明中表示，雙方會晤旨在強調「兩國對荷姆茲海峽領海的主權及主權權利」，並討論未來提供的服務內容，以及依據國際標準所涉及的相關費用。

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分析人士指出，聲明內容幾乎已明確暗示未來將對通過荷姆茲海峽的船舶徵收通行費或管理費用，與美國總統川普 (Donald Trump) 近日多次保證「無論現在或 60 天停火期結束後都不會收費」的說法出現明顯落差。

川普週二在社群平台發文表示：「我已同意讓荷姆茲海峽保持開放。」

不過，伊朗與阿曼在阿曼首都馬斯開特 (Muscat) 會談後宣布，雙方將成立聯合工作小組，以就未來航運管理機制達成協議。

(圖片：shutterstock)

荷姆茲海峽位於伊朗南部與阿曼穆桑達姆半島 (Musandam Peninsula) 之間，是全球最重要的海運咽喉之一。在本輪中東衝突爆發前，全球約 20% 的石油運輸需經由此處。

阿曼掌控海峽另一側水域，長期扮演美國與區域國家之間的重要協調者。然而，雙方關係自 5 月起出現摩擦。當時市場傳出阿曼可能與伊朗共同管理荷姆茲海峽，川普隨即警告，若阿曼與伊朗合作控制海峽，美方將採取強硬措施。

值得注意的是，阿曼此次不僅參與相關討論，更公開發布聯合聲明。阿曼外交部更將此次會談形容為「睦鄰友好關係」的體現，被視為阿曼對海峽收費議題態度轉趨開放的重要訊號。

市場對未來收費制度的預期也逐漸升溫。

倫敦航運情報機構 Lloyd"s List 指出，伊朗近期要求部分船舶購買伊朗保險等新通行條件，可能只是建立收費制度的第一步。該機構認為，雖然目前 60 天停火期間仍允許自由通行，但停火結束後實施收費的可能性相當高。

儘管近期通過荷姆茲的油輪與天然氣船數量逐步回升，帶動能源價格回落，但市場人士認為，海峽未來管理權與收費制度的不確定性，可能成為油市與航運市場的長期風險來源。

目前美國與伊朗除了在荷姆茲海峽議題上各執一詞外，雙方對核設施查核、海外資產解凍及停火協議執行方式等問題也持續存在分歧。

事實上，伊朗與阿曼早在 5 月的會談中便已討論荷姆茲海峽未來管理機制。當時伊朗官員透露，雙方曾就海峽管理權及相關法律框架交換意見，但並未發布聯合聲明。

如今阿曼首度公開支持建立共同管理機制，被視為伊朗推動海峽收費制度的重要突破。

此外，伊朗新成立的「波斯灣海峽管理局 (Persian Gulf Strait Authority)」也開始展現影響力。該機構上週表示，即使目前處於停火期間，所有船舶仍須提交符合規範的通行申請，方可獲准穿越荷姆茲海峽。