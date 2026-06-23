鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-24 06:11

美國參議院週二 (23 日) 以 50 票贊成、48 票反對，通過一項要求總統川普 (Donald Trump) 撤回參與伊朗衝突美軍部隊的決議案。由於 4 名共和黨參議員倒戈支持，使該案順利過關，凸顯共和黨內部對伊朗政策出現分歧。

這項決議案本月稍早已獲眾議院以 215 票對 208 票通過，週二直接送交參議院進行最終表決。由於屬於國會共同決議 (concurrent resolution)，無須總統簽署即可完成國會程序。

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不過，該決議並不具法律約束力，無法強制行政部門執行，主要在於表達國會對川普政府伊朗政策的立場。

根據決議內容，依據 1973 年《戰爭權力法》(War Powers Act)，總統應撤回參與對伊朗軍事行動的美軍部隊，僅保留保護美國資產及盟友免受迫切威脅所需兵力。

此次共有 4 名共和黨參議員投下贊成票，包括肯塔基州的 Rand Paul、緬因州的 Susan Collins、阿拉斯加州的 Lisa Murkowski 以及路易斯安那州的 Bill Cassidy。

這 4 人上週也曾支持將類似決議案移出參議院外交委員會。

另一方面，共和黨籍參議員 Thom Tillis 雖曾表示願意聽取支持與反對雙方意見，但最終仍投下反對票。

值得注意的是，過去多次反對限制總統對伊朗軍事權限的共和黨參議員 David McCormick 與 Mitch McConnell 缺席此次表決。

民主黨方面，賓州參議員 John Fetterman 則是唯一投下反對票的民主黨議員。

在眾議院先前表決時，也有 4 名共和黨眾議員與全體民主黨議員共同支持該案，包括 Thomas Massie、Brian Fitzpatrick、Tom Barrett 及 Warren Davidson。

提出決議案的維吉尼亞州民主黨參議員 Tim Kaine 表示，川普政府近期向國會提出 800 億美元緊急預算申請，主要用於補充自 2 月 28 日伊朗衝突爆發以來消耗的大量彈藥與軍備庫存，因此國會有必要重新檢視這場軍事行動。

Kaine 指出，政府要求額外撥款 800 億美元，以補充彈藥庫存並執行相關軍事措施，但即便如此，仍不足以完全彌補五角大廈所承受的損失。

參議院表決前兩天，川普再度對伊朗發出警告。

(圖：REUTERS/TPG)

他在社群平台表示，伊朗必須立即約束其在黎巴嫩的代理武裝勢力，若相關勢力持續挑釁，美國將對伊朗採取更強硬軍事行動。

川普寫道：「伊朗必須立刻阻止其在黎巴嫩那些拿著高額報酬的代理人製造麻煩。如果他們不停手，我們將再次重擊伊朗，就像上週那樣，而且力道會更大。」