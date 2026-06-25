鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-26 07:21

答案或許是，購買一支 iPhone 或一台 MacBook 的成本上升。

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今年 5 月，美國通膨率三年來首度突破 4%，物價漲幅達到美國聯準會 (Fed) 長期目標的兩倍。一年前，美國通膨率才剛放緩至略高於 2% 的水準。

不可否認，今年春季美國對伊朗發動軍事行動後，全球油價飆升，是近期通膨升溫的重要推手。然而，在 2 月底衝突爆發、原油價格上漲之前，物價其實已開始加速攀升。

Navy Federal Credit Union 首席經濟學家 Heather Long 表示，「這波通膨升溫，不只是油價上漲造成的。」

官方公布的通膨數據也印證了這項看法。聯準會最重視的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數，5 月年增率升至 4.1%，高於去年底的 2.9%。

若排除能源價格，核心 PCE 年增率也由 2025 年底的 3.0% 升至 5 月的 3.4%，創下三年來新高。這代表除了能源之外，美國經濟其他領域的通膨壓力依然顯著。

聯準會官員與華爾街經濟學家普遍預估，隨著油價走低，整體 PCE 通膨率到今年底可望放緩至約 3.5%。

然而，排除能源後的核心 PCE 預料仍將維持在約 3.3%，顯示核心通膨仍頑強。

Why is inflation so sticky? 為何通膨如此難降？

今年通膨升溫的原因並非只有能源價格。首先，川普政府 2025 年實施的新一輪關稅，提高了企業進貨成本，許多企業也將部分成本轉嫁給消費者。

此外，汽油價格上漲也推升其他產業的營運成本，而荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 一度關閉，更帶動肥料及其他重要化學原料價格上漲。

另一方面，美國經濟的韌性，持續支撐商品與服務需求。

除此之外，AI 及資料中心建設熱潮，也推高了電腦晶片及記憶體價格。

所有這些產業需求，正逐漸外溢至消費電子市場。包括蘋果在內的消費電子製造商，都面臨零組件成本快速攀升的壓力。蘋果表示，公司從未見過記憶體與資料儲存價格像現在這樣，在短時間內出現如此大的漲幅。

綜合上述因素，美國通膨可能仍將維持在高檔，也可能使聯準會無法如市場期待般降息，甚至不排除進一步升息。