鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-25 08:30

美國聯準會 (Fed) 周三 (24 日) 公布，全美 32 家大銀行全數通過年度壓力測試，有能力抵禦嚴重的經濟衰退並持續提供貸款。消息出爐後，華爾街大型銀行紛紛宣布提高股利並實施庫藏股。

全數過關！華爾街32家大銀行通過Fed壓力測試 摩根大通加碼股利、祭500億美元庫藏股 (圖:Shutterstock)

全美最大銀行摩根大通 (JPM-US) 宣布，第 3 季起季度普通股股利由每股 1.50 美元調高至 1.65 美元，並授權從 7 月 1 日起執行規模 500 億美元的新一輪庫藏股計畫。

‌



高盛 (GS-US) 則將季度股利由每股 4.50 美元提高至 5 美元。富國銀行 (WFC-US) 第 3 季股利將由 45 美分調升至 50 美分。摩根士丹利 (MS-US) 則將季度股利由每股 1 美元提高至 1.15 美元，並重新授權一項高達 200 億美元的股票回購計畫 。

Fed 這項年度壓力測試源自 2008 年金融危機後的監管改革，主要評估大型銀行在假設經濟嚴重衰退情境下，是否仍能維持足夠資本水準，而測試結果通常決定銀行未來透過股利與庫藏股回饋股東的力度。

今年受測銀行全部過關，結果顯示，大型銀行的資本水準雖下滑了 1.6 個百分點，但依舊高於最低門檻。此次測試設定的虛擬全球經濟衰退情境極為嚴苛，包含房地產價格暴跌三分之一、失業率飆升至 10%，以及金融市場陷入劇烈動盪。

Fed 負責金融監理的副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 在聲明中強調：「今天的測試結果凸顯了銀行體系的強勁韌性。

美國銀行 (BAC-US) 表示，將於 7 月董事會會議後公布下一次股利政策。截至 3 月底，美銀現有庫藏股授權額度仍剩約 230 億美元。

美銀執行長莫尼漢 (Brian Moynihan) 在聲明中表示：「此次測試結果再次證明美國銀行擁有穩健的資本實力，使我們能持續投資公司發展，同時支援客戶需求與經濟成長。」

與往年不同的是，2026 年壓力測試結果不會影響銀行資本要求。Fed 今年 2 月曾表明，將不會利用今年的測試結果來更新各家銀行的「壓力資本緩衝」(Stress Capital Buffer, SCB)，這是一項大型銀行必須額外持有的資本層級，會根據其在壓力測試中的表現而彈性浮動。

Fed 在聲明中指出，由於監管架構仍在修訂中，銀行毋須等待特定時間點，即可公布截至 2027 年第 3 季的資本配置計畫。

去年由於測試情境較過去寬鬆，不少銀行的資本要求已下降。

根據統計，美國六大銀行去年透過股利與庫藏股回饋股東金額超過 1400 億美元，超越 2019 年創下的歷史紀錄。受惠於交易業務收入創新高，六大銀行合計獲利也創下 2021 年以來最佳表現。

目前銀行界正引頸期盼監管機構實施多項對業界有利的資本新法規，其中最受矚目的便是目前正在審議、攸關風險資本評估的巴塞爾 (Basel) 新制提案。