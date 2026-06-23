鉅亨網編譯許家華 2026-06-23 12:34

美國銀行大幅調整對美國貨幣政策的預測，最新報告指出，聯準會 (Fed) 不僅不會在短期內降息，反而可能於今年下半年連續升息三次，累計升幅達 75 個基點，並將基準利率提高至 4.25% 至 4.50% 區間。若此預測成真，市場期待已久的降息循環恐將延後至 2028 年之後才有機會展開。

美銀首席美國經濟學家 Aditya Bhave 在最新研究報告中表示，該行目前預估聯準會將於 9 月、10 月及 12 月各升息 25 個基點，使聯邦基金利率從目前區間進一步上調 75 個基點。

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與此同時，美銀預測聯準會在 2027 年全年都將維持利率不變，不會啟動降息。

這項預測與市場主流看法形成鮮明對比。根據芝商所 FedWatch 工具顯示，目前利率期貨市場普遍仍預期聯準會未來一年內存在降息空間，而非進一步升息。

Bhave 坦言，美銀先前對降息需求的懷疑態度「為時過早」，如今最新數據顯示，美國經濟與通膨情勢已發生變化，迫使該行重新評估聯準會政策方向。

美銀認為，勞動市場持續展現韌性，是支撐升息預測的重要因素之一。

報告指出，美國失業率目前與去年同期相比幾乎沒有變化，但當時聯邦基金利率仍比現在高出 75 個基點。換言之，即使在較高利率環境下，美國就業市場依然穩定，意味著聯準會並未面臨立即透過降息刺激經濟的壓力。

Bhave 表示，過去一年市場擔心勞動市場快速惡化的風險，如今已大幅消退。

另一方面，美銀認為聯準會面臨的最大挑戰已重新回到通膨。

報告指出，美國核心個人消費支出物價指數 (Core PCE) 可能在 5 月升至 3.5%，較一年前高出約 70 個基點。核心 PCE 是聯準會最重視的通膨指標之一，目前明顯高於聯準會 2% 的長期目標。

Bhave 直言：「聯準會的通膨問題已經毫無疑問地惡化。」

美銀同時調整對聯準會政策反應函數 (Reaction Function) 的解讀。

根據聯準會 6 月公布的最新經濟預測摘要 (SEP)，共有 9 位決策官員預測未來仍需進一步升息，即使他們並未預期失業率下降。

美銀認為，這代表聯準會決策思維已出現重要轉變，即勞動市場進一步收緊不再是升息的必要條件，只要通膨持續偏高，就足以支持更緊縮的政策立場。

此外，聯準會主席 Kevin Warsh 在 6 月利率會議後的記者會發言，也被美銀視為重要訊號。

Bhave 指出，Warsh 多次強調恢復價格穩定的重要性，並暗示目前貨幣政策並未特別具有限制性，顯示聯準會內部對於進一步升息的接受度正在提高。

近期多家華爾街機構也陸續上調對美國通膨的預測。

包括高盛、摩根士丹利與德意志銀行近期均警告，服務業通膨、薪資增長以及能源價格波動，可能使美國通膨回落速度慢於市場預期。

尤其在中東局勢持續緊張、油價維持高檔之際，能源成本再度成為通膨風險來源之一。

然而，美銀也列出幾項可能推翻升息劇本的風險因素。

首先，若美國非農就業成長出現明顯放緩，顯示勞動市場開始惡化，聯準會可能重新考慮寬鬆政策。

其次，若核心 PCE 數據意外降溫，證明通膨壓力正在快速消退，升息必要性也將下降。

最後，若美股出現重大崩跌或金融市場動盪，聯準會可能被迫調整政策方向，以維護金融穩定。

分析人士指出，美銀此次預測堪稱目前華爾街最鷹派的利率展望之一。若聯準會真的按照該路徑行動，美國將面臨比市場預期更長時間的高利率環境，對科技股、高估值成長股、商業不動產及債券市場都可能帶來顯著壓力。