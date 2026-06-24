鉅亨網編譯許家華 2026-06-25 06:30

根據《彭博億萬富豪指數》(Bloomberg Billionaires Index) 最新統計，馬斯克個人淨資產已降至 9,570 億美元，跌破 1 兆美元門檻，短暫終結其「兆萬富翁」(Trillionaire) 身分。

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資料顯示，馬斯克的身家較上週初約 1.3 兆美元的歷史高點縮水約 3,430 億美元，跌幅約 26.4%。

馬斯克財富大幅波動，主要來自其持有的 SpaceX 與特斯拉股權價值變化。作為兩家公司最大股東，兩大持股占其總資產絕大部分。

SpaceX 於 6 月 12 日完成首次公開募股 (IPO)，根據公司申報文件，馬斯克持有 8.49 億股 A 類普通股 (Class A)，以及約 56 億股 B 類普通股 (Class B)。隨著 SpaceX 成功上市並帶動公司估值大幅提升，馬斯克個人財富一度突破 1 兆美元，成為全球首位跨越此里程碑的企業家。

然而，本週市場修正迅速侵蝕其財富。SpaceX 股價 24 日重挫 16%，成為馬斯克身家縮水的最大來源；特斯拉 25 日股價再下跌 5.8%，進一步擴大財富減損幅度。

截至 25 日交易日，SpaceX 股價反彈約 0.5%，報 157 美元。雖然較 IPO 首日收盤價下跌約 2.6%，但仍明顯高於每股 135 美元的上市發行價，顯示上市後整體表現仍維持正報酬。

另一方面，特斯拉股價 25 日續跌約 2%，收報每股 373 美元，反映市場近期對高估值科技股獲利了結，以及整體風險偏好降溫。

儘管失去兆萬富翁頭銜，馬斯克今年財富成長幅度依舊驚人。根據《彭博億萬富豪指數》，截至目前為止，其 2026 年累計財富增加約 3,380 億美元，增額甚至超越全球第二富豪的全部身家。

目前排名第二的是 Alphabet (GOOGL-US) 共同創辦人 Larry Page，其個人財富約 2,970 億美元，較馬斯克今年新增財富仍少約 410 億美元。

分析人士指出，馬斯克財富高度集中於未上市與高成長科技企業，因此淨資產波動幅度遠高於其他富豪。尤其 SpaceX 上市後，公司市值每日變化都將直接反映在其個人財富排名上，使其身家未來仍可能隨市場行情快速重返或跌破 1 兆美元。

市場人士也認為，SpaceX 上市後雖然短期出現獲利回吐，但公司股價仍高於 IPO 價格，顯示市場對其長期成長前景仍抱持高度信心。而隨著衛星網路 Starlink 業務擴張、星艦 (Starship) 計畫推進，以及政府與商業太空發射需求持續增加，SpaceX 未來估值仍具備成長空間。