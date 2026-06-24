能率集團投資人形機器人公司Agility Robotics拚在Nasdaq上市

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-24 18:11

繼中國大陸的宇樹科技通過上海交易所上市審查準備上市後，據外媒報導美 Agility Robotics 也在美國時間 6 月 24 宣布將透過 SPAC 方式在美國納斯達克上市掛牌，股票代號 AGLT，如果一切順利，預計今年 9 月可以掛牌交易。台灣能率集團佳能 (2374-TW) 與能率亞洲 (7777-TW) 等都已入股 Agility Robotics。

Agility 創辦人Jonathan Hurst 曾於去年9月來台造訪佳能。(鉅亨網記者張欽發攝)

Agility Robotics 股東陣容堅強，除了經營團隊外，包括亞馬遜、輝達 (NVDA-US)、軟銀、Sony 及台灣能率集團佳能與能率亞洲等。2025 年能率亞洲及佳能共投資 1000 萬美元（3.2 億元新台幣），此次配合未來掛牌增資，能率亞洲及佳能包括首次投資的能率創新 (5392-TW) 預計再繼續投資增加約 1000 萬美元，累計總投資金額達到 2000 萬美元（6.4 億元新台幣），

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而在與台灣廠商合作方面，Agility 創辦人 Jonathan Hurst 曾於去年 9 月親自造訪佳能進行密切洽商，雙方正深化合作開發與量產「人形機器人視覺模組」。隨著未來 Agiltiy 股票上市後加上 Agility V5 將於 2027 年生產並陸續放量，佳能預計今年底前有機會開始貢獻業績。

除 Agility 之外、佳能生產的機器人感測模組給 Mantis Robotics 從去年第四季開始陸續出貨。另外佳能公司也強調看好未來無人機，AI 監視系統，機器人等的需求，下半年營收將持續成長。

Agility 在納斯達克上市掛牌後，可望帶給佳能，能率亞洲等相當豐厚的投資收益。據能率集團指出，此次擔任主導以 SPAC 上市為美國 Churchill Capital，其中麥可 · 克萊恩（Michael Klein）為 Churchill Capital 的董事長兼執行長，他曾於美國花旗集團任職超過 20 年，並擔任花旗全球機構客戶業務執行長，擁有極其深厚的華爾街資歷與人脈。

同時，Michael Klein 所代理的團隊以處理全球大型股權交易著稱，包括合資、重組及股權防禦等。專業年資超過 25 年，諮詢交易總價值累計超過 3 兆美元。