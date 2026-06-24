能率集團投資人形機器人公司Agility Robotics拚在Nasdaq上市
鉅亨網記者張欽發 台北
繼中國大陸的宇樹科技通過上海交易所上市審查準備上市後，據外媒報導美 Agility Robotics 也在美國時間 6 月 24 宣布將透過 SPAC 方式在美國納斯達克上市掛牌，股票代號 AGLT，如果一切順利，預計今年 9 月可以掛牌交易。台灣能率集團佳能 (2374-TW) 與能率亞洲 (7777-TW) 等都已入股 Agility Robotics。
Agility Robotics 股東陣容堅強，除了經營團隊外，包括亞馬遜、輝達 (NVDA-US)、軟銀、Sony 及台灣能率集團佳能與能率亞洲等。2025 年能率亞洲及佳能共投資 1000 萬美元（3.2 億元新台幣），此次配合未來掛牌增資，能率亞洲及佳能包括首次投資的能率創新 (5392-TW) 預計再繼續投資增加約 1000 萬美元，累計總投資金額達到 2000 萬美元（6.4 億元新台幣），
而在與台灣廠商合作方面，Agility 創辦人 Jonathan Hurst 曾於去年 9 月親自造訪佳能進行密切洽商，雙方正深化合作開發與量產「人形機器人視覺模組」。隨著未來 Agiltiy 股票上市後加上 Agility V5 將於 2027 年生產並陸續放量，佳能預計今年底前有機會開始貢獻業績。
除 Agility 之外、佳能生產的機器人感測模組給 Mantis Robotics 從去年第四季開始陸續出貨。另外佳能公司也強調看好未來無人機，AI 監視系統，機器人等的需求，下半年營收將持續成長。
Agility 在納斯達克上市掛牌後，可望帶給佳能，能率亞洲等相當豐厚的投資收益。據能率集團指出，此次擔任主導以 SPAC 上市為美國 Churchill Capital，其中麥可 · 克萊恩（Michael Klein）為 Churchill Capital 的董事長兼執行長，他曾於美國花旗集團任職超過 20 年，並擔任花旗全球機構客戶業務執行長，擁有極其深厚的華爾街資歷與人脈。
同時，Michael Klein 所代理的團隊以處理全球大型股權交易著稱，包括合資、重組及股權防禦等。專業年資超過 25 年，諮詢交易總價值累計超過 3 兆美元。
在 Agility Robotics 宣布上市相關消息後，引發美投資機搆的討論，相關科技研究分析師指出中國跟美國人形機器人未來在上市籌資大戰將正式引爆。預計人形機器人的發展與量產將會加速，對台灣機器人相關公司而言，將迎來更龐大的商機。近期機器人公司募集估值約在 55-390 億美元之間。Agility robotics 未來是美國首家股票上市人形機器人公司，預期將有機會受到全球投資人爭相投資，造成比價效應估值有機會突破 150 億美元，據了解目前 Agility Robotics 的估值約 110 億美元（約新台幣 3500 億元）。
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