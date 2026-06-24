鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-24 08:30

市場研究機構 Sigmaintell (群智諮詢) 最新報告指出，今年第二季消費性 DRAM 與 NAND 價格全面走高，其中 LPDDR5X 12GB 價格較第一季大漲 89%，通用快閃儲存 (Universal Flash Storage；UFS) 價格最高更翻倍，顯示供需失衡情況仍未緩解。

AI 伺服器需求持續擠壓消費市場供應，推升記憶體價格大幅上漲。

‌



在低功耗 DRAM (LPDDR) 產品方面，LPDDR4X 4GB 價格較第一季上漲 75%，LPDDR5X 12GB 價格則大漲 89%。Sigmaintell 表示，隨著 LPDDR 記憶體導入輝達 (NVDA-US) 下一代 AI 運算平台 Vera Rubin 等伺服器 GPU，供應競爭進一步加劇。

記憶體製造商同步提高智慧手機與 PC 等消費性產品的報價，部分客戶已接受漲價方案，價格漲勢也逐漸反映至市場。

Sigmaintell 指出，第二季高頻寬記憶體 (HBM)、伺服器 DRAM 與企業級 SSD (eSSD) 等高附加價值產品優先取得產能，使消費性記憶體供應不足。受到成本上升影響，部分智慧手機與 PC 品牌廠已開始調整記憶體訂單。

該機構預估，今年下半年 DRAM 價格漲勢可能放緩，尤其低階產品所使用的記憶體需求將率先降溫。

報告分析，隨著半導體晶圓資源持續向 HBM 集中，消費性 DRAM 產能相對遭到壓縮。雖然 HBM 產品多採年度合約模式，價格維持穩定，但供需失衡情況依然嚴峻。

一般伺服器 DRAM 市場也延續漲價趨勢，在雲端服務供應商持續建立庫存帶動下，目前通路庫存僅維持約 2 至 3 週。

在消費性電子市場方面，高附加價值記憶體產品擴產、有限的新增產能以及低庫存水位交互影響，使消費性 DRAM 供應持續吃緊。

NAND 市場第二季同樣維持上漲趨勢，其中 SSD 價格較第一季上漲約 50%。企業級 SSD (eSSD) 需求不受現貨價格波動影響，AI 叢集與 AI 代理 (Agent) 伺服器持續擴充儲存容量，成為需求成長的主要動能。

由於 AI 伺服器架構需要高效能、大容量儲存設備，也進一步帶動企業級儲存市場需求。

此外，通用快閃儲存 (UFS) 價格最高漲幅達 100%。