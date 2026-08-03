記憶體超級週期掀漲價潮！今年Q2全球手機營收逆勢衝1090億美元 創歷年同期新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-04 07:00

最新數據顯示，在記憶體漲價超級週期席捲下，全球智慧手機市場正出現罕見「量縮價漲、營收創高」的背離走勢。

(圖:shutterstock)

市調機構 Counterpoint Research 周一 (3 日) 發布最新監測報告指出，2026 年第二季全球智慧手機業營收年增 7%，達到 1090 億美元，寫下歷年第二季最高紀錄，同期全球出貨量卻年減 11%，創 2013 年以來同期最低水平。

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營收與出貨脫鉤的關鍵，在於平均售價 (ASP) 被硬生生墊高。

受消費者持續往高階機種遷移、以及 DRAM 與 NAND 成本暴漲迫使 Android 陣營普遍調漲終端價帶動，今年第二季全球手機 ASP 年增 17% 至 400 美元，同樣刷下第二季歷史高點。

Counterpoint 高級分析師 Shilpi Jain 表示，智慧手機市場已進入新階段，「出貨量不再是增長主要驅動力，價值增長成為核心槓桿」，而零組件成本上揚加速此一轉向。

隨著入門市場萎縮，多數 OEM 正棄守走量策略，把上漲的 BOM 成本轉嫁消費者，並借分期、以舊換新降低新興市場入手門檻。

品牌端呈劇烈分化。蘋果成最大贏家，今年 Q2 營收份額攀至 49% 歷史新高、營收年增 22%，出貨與 ASP 同步走高；在 Android 全線漲價時，蘋果僅對 Mac、iPad 調價，iPhone 維持穩價，反而放大相對性價比優勢，中國、歐洲與新興市場表現突出。

Counterpoint 研究總監 Tarun Pathak 提醒，蘋果未來數季仍可能跟進漲價。

Android 陣營則苦吞成本；小米 Q2 出貨年減 26%、營收滑落 17%，ASP 雖升 13% 仍補不上量價缺口，上週日更宣布小米 17 系列漲人民幣 400 至 500 元、REDMI K90 與 Turbo 5 全系列調漲 300 元，今年第三度調價；OPPO、vivo 營收分別年減 10%、11%，ASP 各漲 9%、13%，vivo 居前五大 ASP 增速之首，但價格敏感市場出貨流失抵銷部分提價收益。

漲價導火索一致指向記憶體。自 3 月 OPPO、vivo 先行調價，榮耀「煥新版」變相漲，三星 Galaxy S26 國行抬高門檻，各廠口徑一致：「不得已之舉」。

展望後市，業界普遍認為記憶體價格拐點未到，高檔有望延續至 2027 年，甚至是 2028 年。

《彭博資訊》記者 Mark Gurman 周一指出，蘋果「毫無疑問」將調漲 iPhone，受到記憶體與處理器短缺、iPhone 18 Pro 新相機系統與首款折疊 iPhone 昂貴結構所迫，常規機種估漲 100 至 200 美元，折疊款起跳至少 2000 美元。